Andrej Danko má plány na jeseň: Chce zorganizovať protest, mala by sa ho zúčastniť celá vládna koalícia

Predseda národniarov Andrej Danko vyhlásil, že na koaličnej rade navrhne, aby spoločne zorganizovali koaličný protest. Ideálne by podľa neho bolo, ak by sa to podarilo už na jeseň.

„Nám tu nebude Šimečka s pár ľuďmi napojenými na Fond na podporu umenia zastrašovať ministerku. My máme takisto svojich voličov a vážne zvažujeme, aby sme na jeseň urobili protest,“ citovali Danka TV Noviny.

Vyhlásil tak v súvislosti s odvolávaním ministerky kultúry Šimkovičovej a šéfa rezortu spravodlivosti Susku a so skloňovanou snahou vládnej koalície o odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. SNS podľa Danka vyzbiera podpisy na jeho odvolávanie.