Analytici z Dát bez pátosu porovnali Slovensko a Dánsko. Toto s číslami u nás urobil neskorý lockdown

Súčasný lockdown na Slovensku nezaberá. Pacientov v nemocniciach stále pribúda, aj keď nejde o rýchly nárast. V hre je aj možnosť ďalšieho sprísnenia zákazu vychádzania. Ešte minulý týždeň to potvrdil minister zdravotníctva Krajčí.

Ešte v decembri sa rozhodovalo, či na sviatky vláda sprísni opatrenia. Nakoniec sa rozhodlo len o zatvorení obchodov, lockdown bol stále v nedohľadne. Ten sa u nás zaviedol až 31. decembra, kedy o ňom na Silvestra informoval minister zdravotníctva. Platí zákaz vychádzania, predĺžil sa núdzový stav a tento týždeň začal platiť aj aktualizovaný COVID automat.

Porovnali Dánsko a Slovensko

Analytici z Dát bez pátosu si pripravili porovnanie situácie na Slovensku a v Dánsku. Ide o krajinu, ktorá má podobný počet obyvateľov a ku koncu roka sme mali aj podobný vývoj pandémie. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach informujú, ako neskoré rozhodnutie o začatí lockdownu ovplyvnilo vývoj pacientov v nemocniciach a dokonca aj rast počtu úmrtí.

SLOVENSKO VERSUS DÁNSKO / milióny testov ANTIG vs. PCR VÝCHODZIA POZÍCIA: I. dekáda decembra:

1) Absolútne rovnaké…

V decembri sme mali podľa analytikov rovnakú východziu pozíciu. To znamená nasledovné:

absolútne rovnaké čísla infikovaných

absolútne rovnaký trend rastu počtu infikovaných

Dánsko vedie premiérka, kráľovná a hlavná hygienička

Slovensko vedie premiér, hlavný hygienik a minister zdravia

Následne sa v Dánsku zaviedol tvrdý lockdown, na Slovensku sme čakali, ako sme už spomenuli vyššie, začal platiť prakticky až od januára. Mali sme otvorené napríklad aj kostoly, testovali sme v ohniskách. Dánsko zatvorilo školy, začalo masívne testovať a sprísnilo režim na hraniciach.

Aký bol teda podľa analytikov výsledok? Počty nakazených v oboch krajinách stúpali, no v Dánsku sa ustálili. Dnes majú denne okolo 10 úmrtí, u nás priemerne každý deň zomrie 100 ľudí. Dánsko má oveľa viac vykonaných PCR testov, u nás prevažujú antigénové, ktoré nemajú až takú vysokú mieru spoľahlivosti. Dánsko má pozitivitu PCR testov 0,5% Slovensko má 20%.

Dánsko po lockdowne už čiastočne uvoľňuje opatrenia

Dánsko dnes otvorilo školy, do lavíc sa vrátilo po piatich týždňoch strávených doma takmer 300-tisíc žiakov. Návrat do škôl však sprevádza niekoľko hygienických nariadení. Nesmú sa napríklad spolu stretávať žiaci z rôznych tried, aby sa obmedzilo šírenie koronavírusu. Jedlo žiaci musia konzumovať v triede, rúška však povinne nosiť nemusia ani oni, ani učitelia.

Dánsko s 5,8 milióna obyvateľmi je od Vianoc v režime čiastočného lockdownu. Zatvorené sú obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar, bary, reštaurácie, kultúrne zariadenia, univerzity, stredné školy či internáty a zakázané sú stretnutia viac než piatich ľudí. Táto severská krajina najnovšie zaznamenáva pokles v nových prípadoch nákazy, mnoho súčasných obmedzení však aj napriek tomu zostáva v platnosti.

Dánsko zaznamenalo v nedeľu 435 nových prípadov ochorenia COVID-19, takže ich celkový počet stúpol od začiatku pandémie na 202 306. V súvislosti s nákazou zároveň v tejto krajine zaznamenali aj vyše 2200 úmrtí.