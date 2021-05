Analytici oslavujú nové čísla: Mať menej nových prípadov ako Nórsko je ako poraziť Kanadu v hokeji

Analytici z Dáta bez pátosu oznámili skvelé novinky. Prvýkrát po viac ako polroku nám klesol počet nových prípadov natoľko, že sme predbehli Nórsko.

Dáta bez pátosu sú známi tým, že sa v mnohých situáciách netešili predčasne a skôr upozorňovali na riziko, ktorému čelíme v prípade uvoľnovania opatrení či otvárania ekonomiky. Naša očkovacia stratégia však dosiahla neočakávané. Slovensko momentálne v počte prípadov predbehlo krajiny, ktoré počas celej pandémie v počte nakazených vyhrávali v štatistikách nových prípadov a mali najlepšie čísla.

S Nórskom sme bojovali 8 mesiacov

“Aj od nás ste čítali a počúvali, že “problém”, “veľký problém”. Tak si teraz doprajme dobré správy. Je ich niekoľko,” oznámili vo svojom novom príspevku, kde sa venujú porovnaniu krajín.

Dáta bez pátosu sa tešia z hitparády nových prípadov. Oficiálne sme podliezli Nórsko, na dosah máme aj Fínsko. Dánsko sme v počte nakazených predbehli už dávno. Je to podľa analytikov tak skvelá správa, že by ju mal ísť každý z nás osláviť športom. Dodali však, že stále treba dbať na opatrenia a pamätať na číslo 6+1 osôb.

HOUSTON: VŠETKO V PORIADKU A MISIA POD KONTROLOU

❤️ VEĽMI DOBRÉ SPRÁVY na ráno – NA SKLONKU II. VLNY ❤️Aj od nás ste… Posted by Dáta bez pátosu on Saturday, 8 May 2021

Radosť spravilo analytikom hlavne číslo pacientov s potvrdeným ochorením na COVID-19. Dnes je totiž prvýkrát po viac ako polroku v nemocniciach menej ako 1 – tisíc pacientov. Oproti predchodzím mesiacom, kedy sa vo vrchole čísla vyšplhali až na alarmujúcich 3860 pacientov, je to skutočne dôvod na radosť. Znamená to totiž pomaly ustupujúcu krízu v preplnených nemocniciach i záchranu mnohých životov.

“Takú radosť máme, posielame zdravie, zdravie, hlavne zdravie posielame. Choďte do prírody a buďte so svojimi. Doprajte si slobodu, kašlite na politiku. Veľmi, veľmi dlho sme čakali na tento moment,” píšu na svojom profile na sociálnej sieti Facebook, “To Nórsko je ako poraziť Kanadu v hokeji. Alebo ako keby sme vyhrali svetový pohár v lyžovaní alebo ako keby na TdF získali zelený dres. Aj to sme dosiahli, ale teraz sme 8 mesiacov bojovali s tými Nórmi. Dali sme to. A teraz to Fínsko. Dajte nám týždeň a takto v sobotu sa ozveme.”

Analytik Dušan Zachar upozornil na následky pre nemocnice

Pandémia nového koronavírusu vlani ovplyvnila fungovanie nemocníc vrátane ich hospodárenia. Negatívne vníma to, že netransformované zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti štátu, teda štátne nemocnice, zvýšili v minulom roku svoj dlh po lehote splatnosti o viac ako 67 miliónov eur. “Za pozornosť určite stojí skutočnosť, že celý medziročný nárast výnosov štátnych nemocníc od zdravotných poisťovní stačil pokryť len 55 percent medziročného nárastu personálnych nákladov nemocníc,” povedal.

“Kvitovať však treba aspoň to, že sa spomalilo tempo zadlžovania v porovnaní s predošlými rokmi, samozrejme, po očistení od vplyvu oddlžovania, keď záväzky po lehote splatnosti pravidelne rástli ročným tempom viac ako 100 miliónov eur.” Z tohto pohľadu možno podľa analytika skonštatovať, že minulý rok nebolo hospodárenie štátnych nemocníc horšie ako po predošlé roky.

Zachar poukázal na to, že minulý rok hospodárili tieto štátne nemocnice so stratou 76,5 milióna eur. Z tohto pohľadu možno podľa analytika skonštatovať, že minulý rok nebolo hospodárenie štátnych nemocníc horšie ako po predošlé roky.

Problémom je podľa Zachara aj neudržateľne nastavený platový automat. Rovnako za problematickú považuje neochotu vlád dofinancovať oprávnené náklady vyplývajúce z legislatívy. Taktiež je to úhradový mechanizmus, ktorý podľa analytika paušálne odzrkadľuje neistotu a absentujúce poznanie, čo znamená oprávnené náklady a zisk, a teda obojstranne férovú platbu, ale aj nezodpovedné plošné zvyšovania platov v stratových a zadlžených nemocniciach nad rámec zákona v rámci kolektívneho vyjednávania, ktoré nie sú kryté zdrojmi, a tiež z dôvodu neefektívnosti a malého tlaku na zvyšovanie produktivity práce.