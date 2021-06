Americká armáda testovala novú lietadlovú loď odpálením bomby. Výbuch bol tak silný, až spôsobil zemetrasenie

Americká armáda zverejnila zábery z testu obrovskej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. K testu došlo len pár dňami a v rámci neho v blízkosti plavidla nechali vojaci vybuchnúť 18 ton výbušnín. Test prebehol vo vodách Atlantického oceánu a výbuch nálože bol taký silný, až spôsobil malé zemetrasenie, ktoré pocítili na Daytona Beach na Floride, asi 161 kilometrov od miesta výbuchu.

Zábery z testu novej americkej lietadlovej lode okamžite zaplavili spravodajské agentúry. Americké námorníctvo sa pochválilo nielen fotografiami, ktoré si môžete pozrieť v galérii nižšie, ale aj videom. To zdieľala armáda prostredníctvom sociálnych sietí, píše web LAD Bible.

Na celom teste je zaujímavý najmä výbuch, ktorý bol tak silný, že spôsobil o takmer 161 kilometrov ďalej malé zemetrasenie o sile 3,9 magnitúda.

Výbuch 18-tonovej nálože americkí vojaci uskutočnili kontrolovaným odpalom pod hladinou mora v tesnej blízkosti lode. Cieľom bolo otestovať odolnosť plavidla USS Gerald R. Ford (CVN 78), aby dostali presný obraz toho, ako by sa lietadlová loď zachovala, keby bola použitá v reálnom boji.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?

Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021