Alza spustila zvláštne volania, podobné taktiky využívajú aj banky: Hovor môže pôsobiť ako podvod, pravda je však iná

Internetový obchod Alza sa rozhodol oslovovať svojich zákazníkov novým spôsobom – telefonicky. Spoločnosť touto formou začala ponúkať zákazníkom možnosť pridať IČO k ich používateľskému profilu a získať tak výhody určené pre biznis klientov. Tento krok je na Slovensku pomerne nezvyčajný, preto sa stal predmetom diskusií medzi zákazníkmi.

Ako upozornil portál Živé, zákazníci Alzy, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto ponuku, dostanú telefonát od robota, nie od skutočného pracovníka. Tento robot vyzýva zákazníkov, aby si pridali IČO a zaregistrovali sa ako firemní zákazníci, čím získajú rôzne výhody. Hovor je krátky, trvá asi minútu, a po ukončení hovoru zákazník dostane informáciu, že podrobnosti mu budú zaslané e-mailom.

Hovor môže pôsobiť ako podvod

S týmto novým spôsobom komunikácie mal priamu skúsenosť aj jeden z našich redaktorov, ktorý nám popísal, ako takýto hovor prebieha. „Najprv mi volali včera doobeda, smartfón ma hneď upozornil, že to je ‚podozrenie na obťažovanie‘. Nezdvihol som. Potom mi rovnaké číslo volalo neskôr poobede, vtedy som hovor prijal. Automat sa predstavil, že je z Alzy a núkal mi výhody, ak sa zaregistrujem ako firemný zákazník. Hovor som predčasne ukončil, lebo to bolo pre mňa nezaujímavé, navyše z celého prevedenia som si nebol istý, či naozaj išlo o Alzu, alebo či to nebol nejaký podvod, ktoré sa momentálne dejú čoraz častejšie.“

Tento spôsob využívajú najmä banky a poisťovne

Tento spôsob telefonického oslovovania nie je na Slovensku bežný. Zvyčajne sa obchody spoliehajú na e-mailový marketing alebo online reklamu. Telefonické oslovenie s ponukou firemnej registrácie je skôr výnimkou, ktorá môže byť vnímaná rôzne. Okrem Alzy podobný spôsob komunikácie využívajú najmä banky, poisťovne, či dodávatelia energií.

Alza sa pravdepodobne snaží nájsť nové spôsoby ako osloviť podnikateľov a zvýšiť svoj podiel na trhu biznis klientov (B2B). Zároveň to môže naznačovať snahu vyniknúť a byť viac prítomný aj v oblasti, kde konkurencia nie je taká silná.

Je dôležité poznamenať, že Alza telefonuje iba tým zákazníkom, ktorí už v minulosti nakupovali. Na oslovovanie iných používateľov by musela mať súhlas, alebo by musela využiť predvoľbu 0888. Tento spôsob kontaktu zabezpečuje, že Alza oslovuje iba tých, ktorí majú so spoločnosťou predchádzajúcu skúsenosť. Zatiaľ čo tento nový krok môže byť pre niektorých zákazníkov neobvyklý, môže tiež naznačovať inováciu, ktorá má potenciál zmeniť spôsob, akým internetové obchody komunikujú so svojimi klientmi.