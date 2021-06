Ako potlačiť dávivý reflex? Stačí na to jednoduchý trik, ktorý urobíte v priebehu pár sekúnd

Pri rôznych vyšetreniach sa, žiaľ, nie vždy dá ubrániť dávivému reflexu, najmä pri rôznych dentálnych zákrokoch či aj momentálne aktuálnych výterov z hrdla pri PCR testoch. Tento reflex sa líši a niektorí ľudia ho dokážu ešte potlačiť, kým u iných sa už naplno prejavuje. Ako sa zdá, existuje však trik, ktorý mu vie do určitej miery predchádzať.

Aj keď tento trik nie je nijako nový, momentálne je mimoriadne obľúbený na sociálnej sieti TikTok. Vo videu užívateľka gemmalawson57 techniku demonštruje, ako opisuje portál IFL Science.

Opisovaná technika hovorí o tom, že si treba palec na ľavej ruke schovať do päste ľavej ruky a čo najsilnejšie ho 5 sekúnd stláčať. Potom si treba dať pravý ukazovák na bradu a opäť na 5 sekúnd tlačiť. Následne si pomocou pravého palca a ukazováka stlačiť na kožu medzi ľavým palcom a ľavým ukazovákom, opäť na 5 sekúnd. Týmto spôsobom by ste sa mali zbaviť dávivého reflexu na bližšie nešpecifikovaný čas.

Niekedy sa dokonca celý postup vynecháva a stačí sa zamerať iba na miesto medzi ľavým ukazovákom a palcom.

Nie je to prvýkrát, čo sa táto technika objavila na internete a trik koloval sociálnymi sieťami aj v minulosti.

Veda: Niečo na tom môže byť

Aj keď niektoré použité kroky sú možno aj zbytočné, viaceré štúdie ukazujú, že tlakom na rôzne body na ruke, by sa mohlo docieliť potlačenie dávivého reflexu.

Štúdie boli namierené najmä pre zubných lekárov, ktorým táto reakcia organizmu robí často pri výkone zákrokov problémy. Štúdia publikovaná v časopise Journal of the American Dental Association ešte v roku 2008 sledovala malú skupinu dobrovoľníkov, ktorým vyvíjali tlak na dlaň a sledovali reakcie na dávivý reflex.

Zistili, že keď sa vyvíjal tlak na dlaň, dávivý reflex sa odďaľoval. Ich záver však nebol úplne jednoznačný, aj keď tvrdili, že tlak na dlaň počas stomatologického zákroku môže oddialiť dávivý reflex, no sami nabádali na vykonanie ďalších štúdií. Do hry totiž mohol vstupovať aj placebo efekt a to významným spôsobom.

Lepší je bod na zápästí

Iná štúdia publikovaná v časopise National Center for Biotechnical Information vyvíjala tlak na akupunktúrny bod P-6 Neikuan nachádzajúci sa na zápästí. Tento spôsob sa používa na Ďalekom východe už tisíce rokov pre potláčanie nevoľností a tiež úzkostí. Podľa vedcov má tlak na tento bod pozoruhodné účinky, ak sa aplikuje správne.

Aj ďalšia štúdia v časopise Nature stimulovala tento bod pomocou laserovej akupunktúry (ako alternatíve ku klasickej) a tiež, dokonca aj v porovnaní s placebo vzorkou, pozorovali zníženie dávivého reflexu. Podľa vedcov môže akupunktúra tohto bodu urýchliť syntézu serotonínu 5-HT, ktorý sa podieľa na kontrole dávivého reflexu.

Záverom vedecký portál IFL Science dodáva, že si určite stláčaním kože medzi palcom a ukazovákom či vytváraním tlaku na bod v zápästí neublížite, na druhej strane treba počítať aj s tým, že v niektorých prípadoch vám ani toto pomôcť nemusí a nevyhnutý reflex sa jednoducho prejaví.