Ako môže 100 € mesačne zmeniť tvoju budúcnosť? Otestuj sa v tomto kvíze

Hovorí sa, že peniaze boli, sú a budú. Otázne je ale, koľko. V dnešnej dobe, 50 či 100 eur naozaj nie je veľa peňazí, na druhej strane, nie je to ani zanedbateľná suma. Skúste si teraz predstaviť, že by ste tieto peniaze dostávali od tohto mesiaca navyše k výplate. Čo by ste s nimi urobili? Tá najlepšia možnosť, čo s nimi urobiť, napadne iba hŕstke ľudí.

Finančná gramotnosť je niečo, čo sa síce v školách neučí, no mala by patriť medzi základné a spolu s ďalšími, medzi tie najdôležitejšie predmety. Jedno správne či nesprávne rozhodnutie dokáže totiž ovplyvniť náš život v budúcnosti a najmä v dôchodku, keď si mnohí chceme užívať pokoj a dostatok financií. Skúste si urobiť dnešný kvíz a po jeho dokončení sa opäť zamyslite nad tým, čo by ste urobili so 100 eur navyše, ktoré by vám ostávali z výplaty.