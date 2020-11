Ako dobre poznáte jazyky, ktoré sa používajú v krajinách sveta? Na 100% tento kvíz urobí len málokto

Nie každá krajina je taká ako Slovensko, kde máme jeden hlavný úradný jazyk a to slovenčinu. V mnohých krajinách je to inak. Vyznáte sa v tom? Dnes vás otestujeme ako poznáte krajiny sveta v súvislosti s ich úradnými jazykmi. Ponúkneme vám 10 otázok a k ním tri možnosti a vašou úlohou ich bude správne označiť. Zvládnete to na 100%?

