Aké hlavné mesto má táto európska krajina? Tento kvíz nachytá každého druhého Slováka

Pokiaľ na našu otázku poznáte odpoveď, dnešný kvíz je pre vás ako ušitý.

Hoci asi všetci poznáme, kde sa nachádza Paríž či Rím, určite je aspoň 5 či 10 európskych krajín, pri ktorých budeme len hádať, aké je ich hlavné mesto. My sme síce vynechali také názvy, ako je moldavské Chişinău či litovský Vilnius, určite vás však nebudeme v dnešnom kvíze šetriť. Zvládnuť odpovedať na aspoň polovicu z našich otázok by mal vedieť každý Európan. Dokážete to aj vy?

