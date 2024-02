Ak ste to ešte nezabudli, mali by ste s tým začať čím skôr: Táto aktivita pre vás môže mať nemálo zdravotných benefitov

V súčasnosti sa stáva novým normálom, že písanie za pomoci počítačov a tabletov čoraz častejšie nahrádza písanie perom na papier. Deje sa to, samozrejme, aj v školách, pričom už dávno neplatí, že poznámky si do notebooku zapisujú najmä vysokoškoláci. Práve na písanie rukou by sme ale nemali zanevrieť, pretože tento spôsob zapisovania akýchkoľvek poznámok môže mať pre nás nemálo benefitov.

Nórski vedci zistili, že písanie perom na papier je pre náš mozog omnoho prospešnejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vedci skúmali neurónové siete 36 študentov, ktorí písali oboma spôsobmi, teda zapisovali si poznámky perom na papier a aj pomocou elektroniky. O ich zisteniach informoval web Good News.

Ako sa ukázalo, písanie rukou za pomoci pera a papiera zlepšuje schopnosť písať pravopisne správne a podporuje aj pamäť.

Problémové B a D

„Pri ručnom písaní sú vzorce mozgového prepojenia oveľa prepracovanejšie než pri písaní na klávesnici. Zapojenie mozgu v takej miere je kľúčové pre tvorbu spomienok a kódovanie nových informácií, a preto je pri učení úspešnejšie,“ uviedla profesorka Audrey van der Meer z Nórskej univerzity vedy a technológie, jedna zo spoluautoriek štúdie.

Nórski vedci prišli na to, že obzvlášť mladšie deti môžu mať v dôsledku písania na klávesnici neskôr problém s pravopisom. Najväčšmi ide o to, že často nedokážu rozlíšiť písmená, ktoré sa navzájom zrkadlia, napríklad „b“ a „d“. „Ich ruky totiž nikdy nezažili, aké to je, keď sa tieto písmená tvoria,“ doplnila van der Meer.

Niektoré školy sa vracajú k tradičným vyučovacím pomôckam

Aj tieto zistenia napokon môžu v budúcnosti viesť k tomu, že školy sa postupne vrátia k tradičnejším formám vzdelávania. Napríklad, vo Švédsku sa postupne opäť zavádzajú do vzdelávacích systémov namiesto elektronických tlačené formáty učebníc, ako aj písanie rukou, píše denník The Guardian. Tamojší odborníci sú totiž presvedčení, že digitálne vzdelávanie obmedzuje základné schopnosti žiakov a študentov.