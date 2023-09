Ak spozorujete tieto 4 príznaky, okamžite utekajte k lekárovi. Objavujú sa 24 hodín pred zástavou srdca

Ak na sebe spozorujete tieto štyri príznaky, zbystrite pozornosť. Štúdia amerických vedcov, ktorá bola publikovaná v časopise Lancet, spomína varovné signály, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali prehliadať. Môžu sa objaviť 24 hodín pred zástavou srdca, vysvetľuje The Sun.

So zdravým by sme v žiadnom prípade nemali hazardovať. Zistilo sa, že až približne polovica pacientov pociťuje isté symptómy týždne, dni alebo niekoľko hodín pred zástavou srdca. To znamená, že ak ich spozorujete, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc, ktorá vám môže zachrániť život.

4 varovné príznaky

Štúdia sledovala viac ako 1 500 dospelých osôb a prišla s týmito výsledkami. Ukázalo sa, že najčastejším príznakom zástavy srdca je dýchavičnosť. Zároveň je jediným, ktorý bol spojený so zástavou srdca u žien aj u mužov.

Ďalšími príznakmi sú bolesť na hrudníku, nadmerné potenie a stav podobný záchvatu.

Ak ste o tom netušili, mali by ste vedieť, že najčastejšou príčinou úmrtí Slovákov sú choroby obehovej sústavy, medzi ktoré patrí aj zástava srdca. Takže si tieto štyri príznaky dobre zapamätajte a ak ich spozorujete na sebe, či u svojich blízkych, neváhajte vyhľadať pomoc.