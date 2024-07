Ak nemusíte, von radšej ani nechoďte: Slovensko dnes čakajú extrémne horúčavy, toto radia odborníci

Slovensko zažíva mimoriadne horúci týždeň a ak ste si mysleli, že včera bolo neznesiteľne horúco, vedzte, že dnešok bude ešte teplejší. Už v noci však príde ochladenie z búrok a zajtra nás čaká mierne chladnejšie počasie, informuje iMeteo.

Teploty sa včera prvýkrát dostali cez hranicu 35 °C, no dnes sa na niektorých miestach vyšplhajú ešte o dva stupne vyššie. Môže za to veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch od juhozápadu. „Dnešné teploty by mali byť ešte vyššie ako tie včerajšie. Na takmer celom území sa teploty dostanú nad hranicu +30 °C, no na západnom a južnom Slovensku by mohli teploty prekročiť aj mimoriadne vysokú hranicu +35 °C,“ píše iMeteo.

Teplo nepotrvá dlho

Cez noc k nám ale príde studený front a zajtra sa vysoké teploty očakávajú len na juhu krajiny. Ten prinesie pomerne intenzívne búrky, prvé z nich by sa mohli objaviť už dnes podvečer, prípadne v noci na západe Slovenska. „Situácia je však komplikovaná na predpoveď, pretože by nad naše územie nemal postupovať ucelený búrkový systém, ale priamo nad naším územím sa budú tvoriť jednotlivé vlny búrok,“ dodáva portál.

V takýchto horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu. Apelujú na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. Zdôraznili potrebu vhodného obliekania, používania krémov s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu a nosenia pokrývky hlavy v exteriéri.

„Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Prejavujú sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, mdlobami až závratmi, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom, zvýšenou telesnou teplotou, vracaním,“ ozrejmili.

Človeka s príznakmi úpalu alebo úžehu treba premiestniť do chladného prostredia a uložiť do stabilizovanej polohy. „Zbavte ho nepotrebného oblečenia vrátane obuvi a ponožiek. Postupne ho ochladzujte, najlepšie obkladmi, nie sprchou alebo kúpeľom. Tekutiny mu podávajte po malých množstvách, najlepšie lyžičkou. Väčšie množstvo vody naraz sa neodporúča,“ pripomenuli odborníci. Pri zhoršení stavu treba podľa nich privolať pomoc, a to na linke 155 alebo 112.