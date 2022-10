Ak kúpi Twitter, o prácu prídu tisícky ľudí. Elon Musk plánuje prepustiť 75 % zamestnancov

Miliardár upozornil, že po kúpe Twitteru prestane najímať nových ľudí a plánuje masívne prepúšťanie. O prácu by mohlo prísť až 75 % zamestnancov, čo predstavuje najmenej 5 000 ľudí.

Prepúšťanie bolo podľa The Washington Post v nasledujúcich mesiacoch plánované bez ohľadu na to, kto bude majiteľom sociálnej siete. Ako ale informuje The Guardian, ak sa novým majiteľom stane Elon Musk, má v pláne prepustiť až 75 % zamestnancov. O prácu by tak prišlo najmenej 5 000 ľudí.

Už v júli pritom spoločnosť ohlásila, že čelí istým ťažkostiam a nábor nových zamestnancov bol pomalší. Twitter však nie je jediný, následkom ekonomickej krízy množstvo ďalších spoločností ohlásilo pozastavené nábory nových zamestnancov a prepúšťanie.

Môže to ohroziť bezpečnosť a bežné fungovanie Twitteru

Postoj Elona Muska ale súčasným zamestnancom Twitteru na morálke jednoznačne nepridáva a sú nespokojní. Spoločnosť sa už niekoľko mesiacov zmieta v právnom spore s miliardárom. Ten chcel od kúpy Twitteru ustúpiť, napokon ale svoj názor zmenil. Oddelenie ľudských zdrojov zamestnancov upokojuje, že sa nemusia báť. Dokumenty však ukázali, že rozsiahle prepúšťanie a znižovanie nákladov bolo naplánované ešte predtým, ako sa Musk rozhodol pre kúpu spoločnosti.

Avšak, kým Twitter pôvodne plánoval prepustiť 25 % zamestnancov do konca budúceho roka, Musk chce ich počet okresať zo 7 500 na 2 000. Masívne prepúšťanie by nepochybne malo výrazný vplyv na bežné fungovanie Twitteru, napríklad na moderovanie škodlivého obsahu. Ovplyvniť to môže aj bezpečnosť sociálnej siete.