Ak cestujete na letnú dovolenku, toto vás bude zaujímať. Vďaka týmto tipom vás cesta nemusí zruinovať

Pri platení v zahraničí sa oplatí viac používať kreditnú kartu ako hotovosť. Pred odchodom do zahraničia by si mali ľudia skontrolovať platnosť platobnej karty a overiť si na nej nastavenie limitov. Upozornila na to právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.

„Taktiež odporúčam overiť si, koľko sa platí za výber hotovosti z bankomatu v krajine, do ktorej plánujete cestovať. Vezmite si so sebou aspoň dva typy platobných kariet, debetnú a kreditnú, najlepšie od rôznych spoločností,“ uviedla Ďatelinková.

Zároveň dodala, že kreditnú kartu je lepšie využívať na bezhotovostné platby cez platobný terminál alebo v online prostredí. Karta môže podľa nej poslúžiť aj ako garancia napríklad pri prenájme ubytovania či vozidla. Ďatelinková však neodporúča, aby si ľudia vyberali peniaze kreditnou platobnou kartou z bankomatu, mohlo by ich to totiž vyjsť draho.

Platobné karty sa oplatia

Debetnú platobnú kartu radí právnička používať nielen pri bezhotovostných transakciách, ale aj pri výberoch hotovosti z bankomatu. Platobné karty podľa nej poskytujú rôzne doplnkové služby, ako napríklad poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty. Priniesť môžu aj rôzne výhody v podobe percenta z hodnoty nákupu či účtu bez poplatku za splnenia určitých podmienok.

Ďatelinková upozornila, na čo si dať pozor pri platbe v zahraničí a ako platiť čo najvýhodnejšie. „Pri výbere hotovosti v cudzej mene z bankomatu je najdôležitejšie voliť výber bez konverzie. Rovnako to platí aj pri platbe kartou cez terminál, kedy je dôležité zvoliť platbu bez konverzie. Ak by ste si totižto zvolili opačnú možnosť, to jest platbu či výber s konverziou, v takom prípade kurz určuje poskytovateľ platobného terminálu či prevádzkovateľ bankomatu. Tento je zväčša nevýhodnejší, pričom takáto transakcia môže byť spojená aj s poplatkom,“ uzavrela.