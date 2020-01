Aj tento rok vyšiel kalendár s Putinom: Stal sa úplným hitom v Japonsku

Kalendár s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý v minulosti býval v tlači aj terčom posmeškov kvôli „neprekonateľnej mužnosti“ ruského vodcu, sa tento rok stal absolútnym hitom v Japonsku, píše na svojej internetovej stránke britský denník The Mirror.

„Každoročný kalendár s vyobrazením Putina skôr pútal medzinárodnú pozornosť kvôli snímkam zachytávajúcim do pása vyzlečeného ruského prezidenta pri rybárčení alebo pri zostupe do diery vysekanej v ľade. V súčasnosti sa stal globálnym produktom, na ktorý sa netrpezlivo čaká. Ale kalendár s Putinom na rok 2020 si obľúbili z úplne inej príčiny,“ napísal denník Mirror.

„Domnievame sa, že príčina obľuby kalendára tkvie v tom, že ho (ruského prezidenta) možno vidieť, ako sa mazná so zvieratkami,“ vysvetlil denníku manažér japonského obchodu Loft, ktorý predáva kalendáre s Putinom štvrtýkrát po sebe a tento rok má hneď tri verzie. Najpopulárnejší je práve so zvieratkami, a to hlavne medzi tínedžermi.

Kalendáre s Putinom idú medzi obdivovateľmi ruského vodcu na dračku každý rok. Často si však vyslúži aj posmešky. „Sústredený pohľad prezidenta Putina prinúti každého Japonca horlivo pracovať po celý rok!“ píše ruský server Masaka (výraz „Masaka“ má v japončine označovať čosi nevídané až neuveriteľné) o tohtoročnom kalendári z pohľadu fiktívneho japonského reportéra.

Šesťdesiatsedemročný šéf Kremľa je podľa neho „najpopulárnejší kalendárny hrdina“ v celom Japonsku a už piaty rok predstihuje všetky ostatné idoly ostrovného cisárstva. Poverčiví Japonci totiž veria, že kalendár s Putinom prinesie do domovov blahobyt. „Aký je to (Putin) šikovný človek! Chce prinútiť milióny Japoncov žiť podľa ruského kalendára a oslavovať ich sviatky!“ poznamenáva vymyslený reportér.