Aj nacistickí zajatci mali viac práv ako oni: Čierni panteri, prvá afroamerická jednotka, čelila nepriazni osudu aj doma

Druhá svetová vojna je v plnom prúde a 761. tankový prápor, známy ako Black Panthers, chce odvážne čeliť nepriateľovi. Ten však nečíha len v zahraničí, ale aj doma v Spojených štátoch. Rasová segregácia, rasistické zákony Jima Crowa aj opovrhovanie od bielych generálov postavili tento afroamerický prápor do nezávideniahodnej situácie. Aj nacistickí zajatci mali viac práv ako oni. Aj napriek tomu bojovali na oboch frontoch a ako sa neskôr ukázalo, úspešne.

Jednotka Čiernych panterov vznikla v roku 1942. Hnacím motorom týchto mladých a odvážnych mužov bola nádej na lepšie zajtrajšky. Ich snaha dokázať, že aj oni sú hodní uznania sa odrážala v motte „Come out fighting“, čo znamená „Poď von bojovať“. Avšak americkí generáli ich nehodlali poslať do vojny a to aj napriek tomu, že „panteri“ tvrdo trénovali a dokazovali vynikajúce fyzické ako aj taktické schopnosti.

Dostali príležitosť v roku 1944

Po dvoch rokoch však vrchné velenie americkej armády prehodnotilo svoj postoj. Čierni panteri dostali príležitosť v auguste roku 1944 po vylodení spojeneckých vojakov v Normandii. Ocitli sa tak zoči voči tvárou smrti v centre pekelnej Európy.

Ich húževnatosť sa prejavila hneď pri prvom kontakte s nepriateľom v októbri 1944. V boji pri Vic-sur-Seille a v malej dedinke Morville-lès-Vic padlo mnoho vojakov na oboch stranách. Nacisti sa snažili afroamerickú jednotku demoralizovať pomocou rozhlasu, keď vysielali heslá typu „toto je vojna bieleho muža“ a obdobných viet.

Na panterov to však malo úplne opačný efekt

Získali ešte väčšiu motiváciu do boja. V bitke pri Ardenách sa už s nimi počítalo ako s rovnocennými vojakmi a po poslednom neúspešnom pokuse nemeckej armády vytlačiť spojenecké jednotky z kontinentu začali osloboditelia, vrátane Čiernych panterov, postupovať Európou. Keď v marci 1945 dorazili do Nemecka, zapísali sa do histórie.

Nový dokument Čierni panteri 2. svetovej vojny je dramatickou rekonštrukciou tohto príbehu. Prostredníctvom rozhovorov s veteránmi a ich rodinami sa vydáme po stopách dosiaľ málo známeho tankového práporu, ktorý čelil nepriazni osudu aj doma. Ich úspech v boji bol zároveň prvou nádejou vedúcou k ukončeniu rasovej segregácie za oceánom.

