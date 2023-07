8 vecí, ktoré ti pomôžu, aby tvoj smartfón vydržal čo najdlhšie. Mnohé sú zadarmo, alebo stoja iba pár eur

Kúpa smartfónu nemusí byť nutne drahá záležitosť, no aj ak sa bavíme o tých lacnejších modeloch strednej triedy, tak aj tie často stoja niekoľko stoviek eur. Preto je prirodzené, že chceme, aby nám smartfón vydržal čo najdlhšie. Čo by sme rozhodne nemali podceňovať?

Ochranný kryt

Kde sú tie časy, keď z rúk vypadla 3 310 a vy ste sa báli, či jej pád náhodou nepoškodil dlažbu. Mnohé smartfóny majú na zadnej strane sklo, ktoré je mimoriadne elegantné, no vie byť aj náchylné na rozbitie.

Jedna z prvých vecí, ktoré by ste si mali kúpiť k smartfónu, je práve ochranný kryt. Ten dokáže ušetriť drahú návštevu servisného strediska, a tiež starosti s jeho opravou.

Je jedno, či si zvolíte kryt alebo knižné puzdro, každá ochrana je lepšia, ako žiadna. Na trhu sa v podstate ku každému modelu smartfónu nachádzajú desiatky možností a krytov či puzdier, a je iba na vás, či si zvolíte priesvitné, kožené, silikónové, farebné a či športový obal.

Ochranné sklá a fólie

Prvú vec, ktorú by ste mali urobiť po tom, ako vyberiete smartfón zo škatuľky, je nalepenie ochranného skla, prípadne fólie. Môžete sa snažiť, ako chcete, bežným nosením sa na displeji už po krátkom čase objavia drobné škrabance, tzv. vlásočnice. A ak sa vám smartfón náhodou vyšmykne z rúk a spadne, tak v tom lepšom prípade skončí s hlbšími škrabancami, v tom horšom bude zničený celý displej.

Ochranné sklo alebo fólia je preto pomaly povinná výbava smartfónov. Aj keď nalepenie skla nie je žiadna veda a zvládne to každý priemerne zdatný užívateľ, načo to robiť, keď nemusíte.

Ochranné sklá sa pritom netýkajú iba displeja, no nalepiť sa dajú aj na zadný fotoaparát, vďaka čomu ho dokážu ochrániť pri páde.

Správne nabíjanie

Výdrž batérie sa prirodzene časom skracuje. Kým pri kúpe vydrží smartfón pri miernom používaní aj dva dni, po pár rokoch je potrebné ho už nabíjať aj počas dňa.

Avšak za to si často môžeme sami, a to nesprávnym nabíjaním. Kým staré generácie mobilov (nie smartfónov) mali pamäťový efekt a bolo pre ne dobré, ak sa nabíjali a vybíjali úplne, súčasné smartfón sú na tom úplne opačne.

Ak chcete, aby vám baterka vydržala čo najdlhšie, nenabíjajte ju na 100 %, ale iba na hodnotu medzi 75 až 85 %. Mnohé smartfóny majú dokonca funkciu obmedzeného nabíjania v rámci operačného systému, a tak ju stačí v nastaveniach len zapnúť.

Taktiež sa snažte, aby sa váš smartfón nedostal s energiou na nulu. Nabíjajte ho, keď poklesne kapacita batérie pod 20 %, prípadne, keď vás k tomu samotný smartfón vyzve.

Správna teplota

Váš smartfón má určitú prevádzkovú teplotu a tú je dobré dodržiavať. Nevystavujte ho extrémom, čiže veľkému chladu, ale ani vysokej teplote.

Častým problémom je jeho ponechanie napríklad na prístrojovej doske auta v lete. Teplota smartfónu dokáže dosiahnuť aj viac ako 50 stupňov Celzia, čo výrazne poškodzuje batériu, ale v podstate nevplýva dobre ani na všetky komponenty.

Rovnako pozor na prehrievanie počas nabíjania. Keď sa váš smartfón nabíja, bežná práca na ňom nemusí spôsobovať problémy, no hranie graficky náročných hier dokáže zaťažiť procesor a teplota pôjde automaticky hore. Navyše to nie je dobré ani pre batériu, ktorá sa nabíja, no zároveň, kvôli náročnej hre, je z nej aj veľký odber.

Používajte originálnu nabíjačku a kábel

Keďže teraz mnohí výrobcovia prestávajú dávať k smartfónom nabíjačku, niektorí ľudia môžu mať nutkanie kúpiť si hocijakú za pár eur. Pri nabíjačkách je dobré staviť na originálne príslušenstvo. Dôvodom je najmä riziko, že lacná nabíjačka či kábel môžu spôsobiť poškodenie batérie a v lepšom prípade vám prestane smartfón fungovať, v tom horšom môže dôjsť až k požiaru. To za to fakt nestojí. Navyše, mnohé lacné adaptéry nedokážu nabíjať smartfón optimálnou rýchlosťou, a kým s originálnym príslušenstvom nabijete smartfón napríklad za hodinu, s neoriginálnym to môže byť aj dvojnásobok.

Aktualizujte softvér

Pravidelná aktualizácia operačného systému, ale aj aplikácii spôsobí, že smartfón bude mať všetky softvérové bezpečnostné prvky a bude lepšie chrániť vaše súkromie. Neaktualizovaný softvér môže spôsobiť spomalenie systému a nekompatibilitu s rôznymi aplikáciami. Navyše, bez aktualizácie môžete prísť o nové funkcie.

Majte dostatočne veľké úložisko

Pri kúpe smartfónu by ste si mali ujasniť, aký typ užívateľa vlastne ste. Ak veľa fotíte a natáčate videá vo vysokom rozlíšení, mali by ste sa pozerať po modeloch s veľkým úložiskom, prípadne s možnosťou jej rozšírenia pomocou pamäťových kariet.

Ak si totiž zaplníte vnútorné úložisko vášho smartfónu, môže dochádzať k spomaľovaniu systému a používateľský komfort ide rapídne dole. Alternatívou je používanie cloudových služieb na zálohu vašich dát, no musíte počítať s tým, že pri väčšom množstve fotografií či videí sa nezaobídete bez mesačných poplatkov za ich využívanie.

Nestraťte ho

Možností, ako zamedziť strate smartfónu, je viacero, no môžeme ich rozdeliť prakticky do dvoch kategórií — fyzické a softvérové zabezpečenie. Fyzické predstavujú napríklad rôzne šnúrky na smartfón.

Softvérové môžu byť rôzne chytré kľúčenky či tagy, ktoré si spárujete so smartfónom. Dobre poslúžia aj smart náramky či hodinky, ktoré vedia upozorniť na to, ak sa od smartfónu vzdialite, prípadne, ak ho neviete nájsť, no je v dosahu, viete si svoj smartfón cez hodinky či smart kľúčenku prezvoniť.

Ak zlyhajú aj tieto možnosti, potom majte určite na smartfóne zapnutú funkciu hľadania, vďaka ktorej môžete zistiť, napríklad cez počítač a vaše konto, kde sa smartfón nachádza.