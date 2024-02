730 dní vojny na Ukrajine v číslach: 800 000 ľudských strát, škody za stovky miliárd a masívna presila na jednej strane

Keď Rusko 24. februára 2022 zaútočilo na Ukrajinu, celý svet ostal v šoku. Mnohí si mysleli, že Ukrajina nevydrží a Rusko jej územie získa po pár dňoch či týždňoch. Nestalo sa tak a vojna dnes „oslavuje“ svoje druhé výročie s tým, že jej koniec je v nedohľadne. Ukrajinci si svoju krajinu chránia aj za výraznej podpory ostatných štátov, ktorým osud napadnutej krajiny nie je ľahostajný.

My sme sa na tento obrovský konflikt, ktorý sa odohráva za našimi hranicami, pozreli cez čísla. Práve bilancia toho, ktorá strana čo všetko stratila (či získala), nám môže lepšie demonštrovať masívnosť vojny, ktorú Rusko označilo za „špeciálnu vojenskú operáciu“ s cieľom „denacifikovať Ukrajinu“.

Poznámka: Čísla boli aktuálne v čase písania článku.

Je desivé, že presné čísla strát na životoch nevieme a asi sa ich ani nikdy nedozvieme. Rovnako je problém v tom, že jedna či druhá strana zvyknú udávať výrazne rozličné čísla, ktoré nie je možné nezávisle overiť. Tlačová agentúra SITA, s odvolaním sa na ukrajinský generálny štáb, uvádza, že ruská armáda k predvčerajšiemu dňu prišla už o 407 240 ľudí. Neznamená to, že všetci zomreli, avšak sú to ľudské zdroje, ktoré sú eliminované z bojov, vojaci môžu byť mŕtvi, nezvestní či zranení a teda nie sú bojaschopní. Veľmi podobné čísla uvádza aj Pentagon.

Získať údaje z ruskej strany je náročné a k oficiálnym číslam sa nedá dopátrať. V júni 2023 Putin povedal, že straty ukrajinských síl sú katastrofálne a že Rusko má desaťnásobne menšie straty.

Aj obrancovia Ukrajiny utrpeli veľké straty. Tu už ruské ministerstvo obrany uvádza číslo a agentúra TASS píše o strate 383-tisíc ľudí. Dopátrať sa ale k oficiálnym číslam z ukrajinskej strany je takisto problém, aj keď ukrajinská stránka UALosses project uvádza momentálne 47-tisíc potvrdených ukrajinských obetí podľa mena. Priemerný vek mŕtveho vojaka je 37,6 roka.

V prípade civilných obetí, ukrajinská stránka OSN uvádza najmenej 10-tisíc mŕtvych, z čoho bolo viac ako 560 detí. Spomína tiež 18 500 zranených civilistov.

Ak by sme jednoducho sčítali straty, ktoré uvádza Ukrajina a Rusko, tak sa dostávame k číslu zhruba 800-tisíc.

V kontraste k ľudským stratám sa dajú straty na vojenskej technike analyzovať ľahšie. Stránka Oryxspioenkop dokumentuje potvrdené straty na oboch stranách, ktoré sú doložené aj fotodokumentáciou. Je tak zrejmé, že skutočné čísla sú vyššie, na druhej strane, uvedené čísla majú reálny základ.

Čo sa týka ruských strát, celkovo prišli približne o 14 500 kusov vojenskej techniky, pričom zničených bolo viac ako 10-tisíc kusov, ďalšie čísla uvádzajú poškodené, opustené či zajaté kusy techniky.

Z tohto veľkého počtu Rusi stratili približne 2 800 tankov, 1 200 obrnených bojových vozidiel, približne 3 500 bojových vozidiel pechoty a ďalšie veľké množstvo techniky. Kompletný a aktuálny zoznam nájdete tu.

V prípade lietadiel prišli Rusi o 104 kusov, sú to najmä Su-25 či Su-34. Pri vrtuľníkoch je uvedených 135 kusov, z čoho je približne polovica útočných vrtuľníkov Ka-52 Alligator.

Russian crew had to destroy their Ka-52 helicopter after emergency landing somewhere in Ukraine.

Čo sa týka strát na vode, Rusi prišli o 20 kusov techniky, známa je strata krížnika Moskva, či nedávne zničenie Cézara Kunikova.

Celkové straty vojenskej techniky na ukrajinskej strane sú na úrovni 5 200 kusov, z čoho zničených je 3 600.

Ukrajina stratila 750 tankov, z nich bolo 500 zničených. Približne polovica z nich boli tanky T-64BV, a to na úrovni 260 kusov. Za zmienku tiež stoja aj stroje zo západu, konkrétne 27 Leopardov (súhrnne vo verziách 2A4 a 2A6). Ukrajina tiež prišla o 355 obrnených bojových vozidiel a 853 bojových vozidiel pechoty. Väčšina z nich boli známe BMP-1 a BMP-2, ale taktiež aj 69 kusov amerických M2A2 Bradley, či 8 nemeckých Marderov.

Ukrajina v prípade lietadiel prišla o 80 kusov, konkrétne o 23 MiGov 29 či 13 Su-27 a vrtuľníkov stratila 38 kusov. Ukrajine pomáhajú tiež turecké drony Bayraktar, ktoré sa stali známe najmä na začiatku vojny. Doterajšia bilancia ich strát je 24. Čo sa týka lodí, Ukrajina stratila 28 plavidiel.

5/ incidentally, at 1:24 in the "Bayraktar" song, maybe the first, sticky description of @MOD_Russia as "orcs". Most commentators agree Ukrainian psychological operations have been peerless

— LouiseMensch 🇺🇸🇺🇦 (@LouiseMensch) February 25, 2023