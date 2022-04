14-ročný chlapec z Buče je hrdinom mesta. Zháňal jedlo a vodu pre rodinu, pritom riskoval život

Ťažké časy ukazujú to najhoršie, ale aj to najlepšie, čo sa v ľuďoch ukrýva. Mesto Buča bolo ťažko skúšané ruskou armádou a ľudia, ktorým sa odtiaľ nepodarilo ujsť, sa museli pred okupantami skrývať. Mnohí sa ukryli aj v pivnici domu Sašovej rodiny, 14-ročného chlapca z Buče. On neváhal a napriek prítomnosti ruských vojsk sa vybral hľadať po okolí vodu a jedlo.

Alexander Gutsal objíma svojho syna a hovorí o ňom ako o hrdinovi, píše portál CNN Prima NEWS. Aj vďaka odvahe chlapca jeho rodina nezomrela. Otec hovorí, že postavil zátarasy z vozíkov, mreží a plechov, aby jeho rodina bola uchránená počas skrývania sa v pivnici.

Napokon sa do pivnice presťahovalo až 30 ľudí na začiatku invázie, píše web tsn.ua. Mesiac spali na vlhkých matracoch pri teplote, ktorá ledva dosahovala osem stupňov.

Keď však im začalo dochádzať jedlo, nastal problém. Vtedy 14-ročný Saša neváhal a rozhodol sa ísť hľadať potraviny do miestnych vyrabovaných obchodov. Zakrádal sa okolo okupantov, často chodil aj počas paľby. On bol však odhodlaný, vyhýbal sa ruským jednotkám a každý deň nosil do úkrytu nové potraviny.

Oleksandr Hutsal, 14, saved the lives of his parents, 3 younder singings and 30 more people surviving a monthlong Russian siege of #Bucha. Every day the boy sneaked through Russian position to find food, water&wood and bring them back to the basement pic.twitter.com/z77NyfbYGR

