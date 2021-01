Aj keď pre Elona Muska 100 miliónov dolárov (približne 82,3 milióna eur) nepredstavuje zásadne vysokú čiastku, pre každého iného je to suma, z ktorej sa mu zatočí hlava. A práve 100 miliónov dolárov Elon Musk daruje tomu, kto vymyslí čo najlepšiu technológiu určenú na zachytávanie uhlíka. Emisie CO2 sú totiž jedným z najzásadnejších problémov globálneho otepľovania.

Zakladateľ Space X či Tesly sa rozhodol pre takýto filantropický krok, ktorý je v jeho podaní zatiaľ najvyšším, informuje portál vtm.zive.cz. Portál cituje magazín Engadget, ktorý tvrdí, že Muskova dobročinnosť, napriek tomu, že patrí medzi najbohatších ľudí na planéte, je v porovnaní napríklad s takým Bezosom chatrná.

100 miliónov dolárov

Zámer darovať peniaze uverejnil Musk na Twitteri, kde napísal: “Darujem 100 miliónov dolárov ako ocenenie za najlepšiu technológiu zachytávajúcu uhlík.” V ďalšom poste uviedol, že podrobnosti zverejní ďalší týždeň.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Boj s emisiami uhlíka, najmä CO2, je veľmi dôležitý, keďže tento skleníkový plyn je považovaný za významnú príčinu globálneho otepľovania.

Zachytávanie CO2 je pritom veľká výzva. Víťazný projekt by mal ponúknuť technológiu, ktorá by zachytávala CO2 napríklad z uhoľných elektrární a následne by vedela zachytený uhlík buď bezpečne uskladniť alebo využiť.

Môže pomôcť Zemi, ale aj Marsu

Podobnú súťaž už v minulosti zorganizovala aj spoločnosť XPRIZE. Tá dala víťazovi 20 miliónov dolárov. Uvidíme, ako sa s víťazným projektom potom naloží a či sa dočká aj masovej realizácie.

Elon Musk však nemusí za projektom vidieť iba pomoc našej planéte. Je tiež možné, že hľadá účinnú technológiu, ktorá by mu pomohla realizovať jeho plán kolonizácie Marsu, kde by efektívna metóda odstraňovania CO2 z atmosféry znamenala významný posun v snahe obývania tejto planéty.