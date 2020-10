10 filmových klišé, ktoré tvorcovia filmov a seriálov neustále používajú, aj keď nedávajú zmysel

Pri filmoch a seriáloch mnohí z nás radi trávia svoj voľný čas. Je nám pritom úplne jedno, že mnohokrát to, čo vidíme, aj keď má, tak neodráža skutočnú realitu, ktorú žijeme v našich životoch. A práve nad týmto sa v rôznych fórach na internete zamýšľajú mnohí ľudia. Ktorých 10 najčastejších klamstiev tvorcom vo filmoch a seriáloch odpúšťame?

Samozrejme, filmy realitu odrážať vonkoncom nemusia. Už azda každý sa však neraz zamyslel nad tým, prečo bežné veci nie sú zobrazené aspoň približne tak, ako vyzerajú v skutočnosti, ale musí sa s nimi neustále manipulovať alebo sú podávané zaužívanými filmovými praktikami.

Vo svojom nedávnom článku sa na najväčšie a najčastejšie filmové klišé a klamstvá tvorcov pozrel aj web Bored Panda. A zdá sa, že filmoví fanúšikovia vytvorili nekonečný zoznam tých najčastejších chýb a omylov, ktoré by v reálnom živote takto skrátka nefungovali, nefungujú a ani nemohli fungovať. Toto je desať z nich.

Šoférovanie

Istotne sa už každý neraz z vás pozastavil nad šoférovaním postáv vo filmoch a seriáloch. Bežná činnosť, pri ktorej je nutná neustála pozornosť vodiča motorového vozidla však má vo filmoch svoje vlastné pravidlá.

Filmoví a seriáloví vodiči zvládnu šoférovať akékoľvek auto na jeden typ vodičského preukazu, navyše často nemusia ani dávať pozornosť, či niekto neprebieha cez cestu (schválne, vy sa dokážete na spolujazdca počas šoférovania pozerať dlhšie ako pol sekundy?). No a to nehovoriac o tom, že nech ide o akýkoľvek šrot, vždy akoby mal automatickú prevodovku, pretože postavy pri akomkoľvek úkone majú ruky vždy položené pevne na volante a preraďovať rýchlostné stupne nie je treba.

Kráľovský plat doktora, ktorý uživí rodinu

Ó, áno. Takmer vždy je vo filmových či seriálových dielach nejaká postava, ktorá má síce lepšie povolanie, ale otázne je, či by si toho skutočne mohla toľko dovoliť. Fanúšikovi sa pozreli napríklad na otca Rachel Greenovej z populárneho sitkomu Priatelia (Friends). Ten dokázal uživiť seba, manželku, tri dcéry a všetky ich výstrelky od luxusného oblečenia a doplnkov, až po jachty, nehovoriac o víkendových chatách na horách a rodinného sídla. To všetko by sa asi z jedného platu pri bežnom pracovnom čase nedalo utiahnuť, či?

No a potom je tu aj samotná Rachel (Jennifer Aniston). Aj tí, čo žijú na Slovensku by mali problém utiahnuť hypotéku či podnájom z platu čašníčky či asistentky v módnom priemysle na pomerne nízkej pozícii. Rachel dokázala mať obstojný život, dokázala si dopriať štýlové oblečenie, jedlo, niekoľko káv v kaviarni denne a ešte aj veľký apartmán priamo v centre New Yorku, ktorý platila spolu s kamoškou kuchárkou.. Hm, tu niečo nesedí.

Ak máš titul PhD. máš titul na všetky odbory

Ďalší problém filmov i seriálov – tvorcovia skrátka nerozlišujú, že ak má múdry človek z niečoho titul, neznamená to, že sa vyzná do všetkých odborov sveta.

Skúste sa opýtať odborníka na plazy, ktorý ma PhD. titul, či by vedel tak dokonale a do detailov rozprávať napríklad o vtákoch alebo cicavcoch. V (prevažne) amerických filmoch dokáže ekológ vynájsť vakcínu na nový druh vírusu a meteorológ predpovedať zemetrasenie.

Skupinové bitky

Ako podotkli filmoví fanúšikovia a my im dávame za pravdu – nevieme ako vy, ale keď sa na vás vali skupina naštvaných mužov, zväčša zvyšní nečakajú, kým ich kamošov jedného po druhom “vybavíte”. Zväčša zaútočia naraz.

Dialógy v hlučných a tichých priestoroch

Záhada zvuku vo filmoch je vždy vyriešená veľmi prosto a jednoducho. Hlavní hrdinovia nemajú problém si jeden druhému pri spoločnom rozhovore rozumieť v ultra hlučných priestoroch ako sú bary či diskotéky a nemusia pritom ani zvyšovať hlas.

Druhý extrém je, keď sa dve postavy musia porozprávať v súkromí a odídu meter od ostatných a pri rovnakej intenzite hlasu pokračujú v diskusií vedľa. A skupina vedľa nich vôbec nepočuje, o čom diskusiu viedli.

Výdatné raňajky

Len vo filmoch a seriáloch si hlavní hrdinovia vždy chystajú raňajky a na stole je jedla ako pre pol susedstva. Čo prekvapí, je fakt, že rodina má takmer vždy len 4 členov a nikto nikdy nestihne všetko to prichystané jedlo zjesť, pretože každý sa niekam ponáhľa. Pýtame sa, kde všetko to jedlo končí?

Ohnivé scény, kde nikto s ničím nemá problém

Pri mnohých filmoch sú veľmi obľúbené, veľa reality v nich však nájsť nikdy nemožno. Postavy sa nachádzajú uprostred požiaru v budove a to jediné, čo ich ohrozuje, sú šľahajúce plamene – žiadny hustý čierny dym ich nedráždi a nikto nikdy nezomrie na to, že sa zadusil, vždy len uhorí. A keď niekto ničivý požiar prežije, nikdy nemá žiadne dodatočné zdravotné komplikácie a je viac-menej v poriadku. Samozrejme, nejaké tie fľaky od popola na tvári a oblečení majú postavy vždy, aj ošetrené popáleniny a ľahké zranenia, ale pri požiari sa toho vždy dá schytať akosi viac, čo vám potvrdí nejeden hasič.

Dokonalí hackeri

Super tajný a bezpečnostnými prvkami chránený server, do ktorého sa nabúrať by trvalo aj tým najskúsenejším hackerom niekoľko dní až týždňov? Pre filmových počítačových expertov žiadny problém. Postláčajú náhodné znaky na klávesnici počítača a v priebehu pár sekúnd je kód prelomený.

Technológie, aké vlastne vôbec neexistujú

Pri kriminálnych seriáloch sme si už zvykli, že hlavní hrdinovia dokážu vyriešiť prípad na základe čohokoľvek. Už je ale naozaj trápne, že tvorcovia vždy dokážu z akokoľvek porušeného a rozmazaného záberu z videokamery dostať čistý obraz podozrivého páchateľa alebo osoby, ktorá by mohla pomôcť pri riešení prípadu. Aj keď to vlastne nie je možné.

Na vysvetľovanie nikdy nie je čas

Postava A: „Má plán, ako to zvládnuť!“

Postava B: „Paráda! O čo ide?“

Postava: „Nemáme čas, len mi dôveruj.“