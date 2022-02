Zvodná Rosemarie Nitribitt bola luxusná nemecká prostitútka. Jej vražda šokovala smotánku, dodnes nie je vyriešená

Vo svetovej histórii sa udialo niekoľko kontroverzných vrážd, ktoré neboli nikdy poriadne objasnené a aj v súčasnej dobe vzbudzujú rôzne konšpiračné teórie. Jednou z nich je aj prípad nemeckej prostitútky Rosemarie Nitribittovej, ktorú zabili ešte v roku 1957.

Aj keď sa meno Maria Rosalia Auguste Nitribitt môže zdať ako veľká neznáma, v skutočnosti ide možno o najznámejšiu ženu z obdobia povojnového Nemecka. Rosemarie si urobila obrovské renomé ako luxusná prostitútka, ktorej klientela sa za roky vyprofilovala len na tých najvplyvnejších a najbohatších mužov v Nemecku.

Jej život však skončil už vo veku 24 rokov, kedy ju našli v jej prepychovom apartmáne uškrtenú. Smrť ženy, ktorá si vďaka svojej kráse, charizme a komunikačným schopnostiami dokázala získať kohokoľvek a čokoľvek, sa však považuje za najväčší škandál nemeckého povojnového obdobia, píše Focus.

Znásilnená v jedenástich

Maria Nitribitt sa narodila 1. februára 1933 v nemeckom Düsseldorfe, kde vyrastala aj so svojimi dvomi nevlastnými sestrami. Situácia v krajine a najmä chabé podmienky na život a výchovu vyústili k tomu, že súrodenci boli umiestnení v domovoch pre mladistvých a v rôznych ubytovniach.

Od roku 1939 sa o tri dievčatá starala pestúnska rodina, no ani toto nenačrtlo ukážkovú výchovu. Nitribitt bola totiž v pestúnskej starostlivosti znásilnená už ako jedenásťročná. Všeobecne zlé smerovanie v tínedžerskom veku spôsobilo, že Mariu museli posielať do nápravnovýchovných zariadení, odkiaľ však často utekala.

Naskočenie na vlak prostitúcie

Vzhľadom na jej nepriaznivé dospievanie, slabé skúsenosti a túžbe po peniazoch sa Maria vydala na cestu prostitútky. Po pár rokoch sa jej však podarilo na istý čas prestať s najstarším remeslom, kedy sa po presťahovaní do Frankfurtu začala živiť ako čašníčka a príležitostná modelka.

Tento druh práce ju však nezaujal na dlho. Krátko po presťahovaní znova spadla do vôd prostitúcie, no urobila to s určitou premyslenou taktikou. Nitribitt chcela v prvom rade zakryť jej chudobný pôvod a nevzdelanosť, aby zaujala hlavne vyššie postavených klientov. Dokonca sa spomína, že kvôli udržaniu nejakého postavenia medzi smotánkou a prominentmi sa učila po anglicky aj francúzsky.

Zbohatla a nikdy sa nehanbila za to, akým spôsobom

Jej cieľ napokon vyšiel na výbornú. Vďaka zdržovaniu sa medzi bohatými mužmi si na dennej báze získavala okrem veľkých peňazí za jej služby aj rôzne benefity. Zatiaľ čo jeden z klientov jej podaroval nový kabriolet od Mercedesu, ďalší ju vzal na luxusnú dovolenku k Stredozemnému moru.

Rosemarie si okolie pamätalo ako zvodnú, krásnu ženu s výrazným neprehliadnuteľným štýlom. Predvádzala sa nielen luxusným autom, no vždy tiež dokonale upravená a odetá v tých najnovších módnych kúskoch.

Keďže jej príjmy po dosiahnutí 20 rokov rástli závratným tempom, v roku 1956 si dokonca mohla zadovážiť krásny priestranný byt v bohatšej časti Frankfurtu, píše sa v knihe Das Mädchen Rosemarie. Liebe, Leben und Tod des Callgirls Rosemarie Nitribitt od Ericha Kubyho.

Ako neskôr informovali policajné zdroje, Rosemarie si v rokoch 1955-1956 dokázala prilepšiť o zhruba 80-tisíc nemeckých mariek, čo je v prepočte na dnešnú menu až takmer 200-tisíc eur. Len pre porovnanie, výstavba rodinného domu v Nemecku v tej dobe stále v priemere 25- až 30-tisíc mariek.

Rosemarie si za svoju prácu, majetok, obľúbenosť medzi mužmi aj nenávisti zo strany žien vyslúžila v lepších uliciach Frankfurtu prezývku „Grófka“.

Záhadná smrť, ktorá sa stala celoštátnym škandálom

Bujarý život, večierky v znamenitej spoločnosti a luxus vďaka peniazom si Rosemarie však užívala len krátko. Prvý novembrový deň v roku 1957 ju totiž našli uškrtenú vo vlastnom byte so značnými poraneniami hlavy. Ako však neskôr informovali policajné záznamy, bez známok života mohla byť už tri dni predtým, no nikto na to neprišiel.

Tento incident poriadne otriasol vtedajšou nielen frankfurtskou smotánkou, keďže do luxusnej klientely Rosemarie Nitribitt patrila rada vysokopostavených policajtov, biznismenov, právnikov, politikov či mladých zámožných chlapcov.

Tu sa záhadná smrť Nitribitt mimoriadne zamotáva. Podľa Süddeutsche Zeitung bol prístup policajtov a vyšetrovateľov k vražde veľmi lajdácky a nepozorný, pretože len za prvých pár dní mali zničiť alebo znehodnotiť množstvo dôkazov o smrti Rosemarie.

Prípad sa zamotáva

Je teda možné, že prostitútku odstránili vplyvní muži po tom, čo jej v slabej chvíli zverili dôležité informácie alebo tajnosti, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta. Medzi hŕstkou podozrivých sa objavil aj Heinz Pohlmann, z ktorého sa postupom vyšetrovania stal vo veci záhadnej a krutej vraždy hlavný podozrivý.

Pohlmann ako vplyvný biznismen patril k stálym klientom luxusnej spoločníčky, pričom mal byť posledným človekom, ktorý pred smrťou navštívil jej byt. Záhadná však nebola tá návšteva, ako skôr skutočnosť, že pár dní po smrti zámožnej prostitútky dokázal Pohlmann vyplatiť inštitúciám obrovské dlhy a tiež si zakúpil nové luxusné auto.

Aj keď bol obvinený, v roku 1960 bol pre pochybnosti vo vyšetrovaní zbavený akejkoľvek žaloby. Paradoxne, o pár rokov na to odišiel za mreže kvôli sprenevere firemných peňazí.

Vyšetrovanie smrti tak trvalo pomerne dlho, pričom aj médiá v tej dobe hlásali, že vyššia moc sa snaží mariť potenciálne vyriešenie prípadu a nájdenie vinníka. Vraha tak nikdy nenašli a smrť 24-ročnej prostitútky Rosemarie Nitribitt sa zaradila medzi najväčšie škandály a nevyriešené kontroverzné prípady v povojnovom Nemecku.

Nebola jediná

Keďže prípad otriasol spoločnosťou ako takou, budúcnosť na Rosemarie nemohla zabudnúť. O jej príbehu vyšli tri filmy, muzikál a viacero publikácií. Žiaľ, nebola jedinou luxusnou prostitútkou, ktorú chladnokrvne zavraždili z doteraz neznámych dôvodov.

V rovnakom roku prišla o život aj Holanďanka Blonde Dolly, pričom o deväť rokov neskôr zavraždili v Nemecku aj prvotriednu spoločníčku Helgu Maturu.

Motív vraždy Rosemarie Nitribitt sa teda môže spájať s jej zákazníkmi, svetom veľkých peňazí či prostej závisti z hodnotného majetku. Nech sú však dohady a konšpiračné teórie o jej smrti akékoľvek, tento prípad ostáva nedoriešený na piedestále nemeckých šokujúcich incidentov.

