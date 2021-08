Zverejnili trailer k filmu Láska pod kapotou. O pár dní bude mať premiéru v Karlových Varoch

Režisér Miro Remo dokončil svoj nový celovečerný film Láska pod kapotou. Pracoval na ňom viac než tri roky a o pár dní ho uvedie vo svetovej premiére v hlavnej súťaži 55. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. Pozrite si jeho oficiálny trailer.

Po poslednom svojom filme Richard Müller: Nespoznaný, ktorý bol intímnou sondou do spevákovho turbulentného života, opustil Remo vody showbiznisu a vybral sa s kamerou medzi amatérskych autokrosových nadšencov.

Dvaja z nich, Jaroslav z Moravy a Slovenka Jitka, sa pri pokuse obhájiť titul Karpatského autokrosového pohára, prebojovali až do hlavnej súťaže karlovarského filmového festivalu. Treťou zásadnou postavou filmu je Jaroslavova matka Jiřina.

„So scenáristom Jurajom Šlaukom sme si jedného dňa povedali, že by bolo fajn natočiť film, ktorý by sa vymykal naratívnym postupom tuzemskej dokumentárnej scény. Chceli sme sa vymaniť z prostredia sociálneho dokumentu a natočiť žánrový dokument, napríklad z prostredia automobilových závodov. Už ako dieťa som hrával hru Destruction Derby a táto spomienka nám poslúžila ako prvotný impulz. Začali sme hľadať hlavné postavy a mali sme šťastie. Už po krátkom čase sme stretli Jaroslava s Jitkou a hneď sme vedeli, že sú to tí praví, prezradil režisér filmu Miro Remo.

Málokto tuší, že hlavný predstaviteľ Jaroslav stále sníva. Na rozdiel od svojho zosnulého otca, ktorý svoje problémy riešil alkoholom, sa však v zápase o lepší život nemieni vzdať bez boja. V duchu hesla: „Facka mení názor,“ preferuje skôr iné riešenia: „Já radši půjdu a každému rozbiju držku.“ – zaznie i v traileri filmu. Inak je to pracovitý človek, ktorý podľa slov svojej partnerky, zakaždým keď sa tvári vážne, je smiešny. A taký je aj film Láska pod kapotou – raz dramatický, inokedy veľmi vtipný.

„Nakrúcali sme tri roky. Dobre sme sa s Jaroslavom i Jitkou spoznali a môžem povedať, že sme sa spriatelili. Toto prirodzené kamarátstvo vyústilo v intímnu spoveď muža, ktorý svojím príbehom zastupuje mnohých ďalších, ktorí taktiež ako on prišli o ilúzie. Často i bez vlastného pričinenia boli nakoniec zrazení systémom, ktorému verili, a tak dnes s horkosťou sledujú súčasné politické divadlo. Jaroslav to nemal v živote ľahké, ale nikdy sa nevzdal. Ide si svojou cestou a s vypätím všetkých síl, ktoré mu ešte zostali, stále dokazuje, že nepatrí do starého železa. Je to fascinujúce,“ priblížil hlavnú postavu filmu režisér Miro Remo.

55. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch tento rok navštívia viaceré veľké mená svetovej kinematografie. Okrem herca Ethana Hawke, príde do Varov aj dvojnásobný držiteľ Oscara sir Michael Caine či slávny „pirát“ Johnny Depp, s ktorým sa Remo stretol už v minulosti na srbskom festivale Kustendorf.

Miro sa s Johnnym zoznámil vďaka Emirovi Kusturicovi, ktorý ho vtedy pozval na svoj festival. Počas krátkeho rozhovoru daroval Remo Deppovi DVD svojho filmu Arsy-Versy, ktorý odštartoval režisérovu profesionálnu filmársku kariéru. Film vtedy získal viac ako 30 filmových cien po celom svete.



„Bolo to v roku 2010 na festivale Emira Kusturicu. Popíjali sme rakiju z vysokých štíhlych fľaštičiek s ostatnými mladými filmármi z celého sveta. Za vedľajším stolom sedel Johnny Depp. Z počiatku som nevedel presne, o ktorého herca ide. V tú bujarú noc som to ale zistil. Vždy, keď sa pozerám na našu spoločnú fotografiu, spomeniem si na tú divokú párty,“ dodal s úsmevom Miro Remo.

Do slovenských kín vstúpi film Láska pod kapotou 9. septembra pod krídlami distribučnej spoločnosti Filmtopia, ktorá dlhé roky vytvára na Slovensku priestor pre kvalitnú filmovú tvorbu.