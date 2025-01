Zverejnili rebríček najčastejšie vyhľadávaných otázok o sexe za rok 2024. Pozrite sa, na čo sa mnohí hanbia spýtať

Sex aj v dnešnej dobe predstavuje tému, ktorá je u mnohých tabu. Prepadne ich hanblivosť a pocit trápnosti, takže nie div, že nakoniec pred kamarátmi alebo lekármi dajú prednosť radšej internetu. V priebehu minulého roku zaznelo na googli množstvo otázok, ktoré sa týkali pikantnej oblasti života. Pozrite sa, aké sa najviac opakovali.

História vyhľadávania odpovedí na otázky o sexe je bohatá, ako naznačil denník The Sun. Sex neprestane byť nikdy zaujímavý, vždy to bude téma zahalená rúškom tajomstva. Navyše, niekedy ľudské telo zareaguje zvláštnym spôsobom a človek si nie je istý, či je to v poriadku. V tom momente prichádza kamarát, ktorému sa môžete zveriť s čímkoľvek a kedykoľvek: google.

Čo najviac zaujímalo ľudí v sexe?

Americká technologická spoločnosť prezradila pre Cosmopolitan UK, že na vrchole rebríčka o najčastejších otázkach o sexe a vzťahoch sa objavilo, „čo je to autosexuál“. Tento výraz sa dostal do popredia vďaka americkej hviezde reality šou Kourtney Kardashian v roku 2020, kedy zdieľala príspevok na svojom blogu a napísala: „Ste autosexuál? Stručná odpoveď je áno, s najväčšou pravdepodobnosťou. V skutočnosti sme všetci, aspoň trochu.“

Príspevok obsahoval definíciu autosexuála od Casey Tanner, terapeutky, spisovateľky a zakladateľky QueerSexTherapy, ktorá termín nazvala „vlastnosťou, pri ktorej sa človek zapája do vlastného erotizmu“. Autosexuálnych ľudí v podstate priťahuje ich vlastné telo, pričom Healthline hovorí, že pojem „autosexuál“ opisuje ľudí, ktorí sú viac sexuálne priťahovaní k sebe než k iným ľuďom. „Aj keď ide o relatívne neobvyklý pojem, mnohí ľudia sa identifikujú ako autosexuáli.“ Hoci autosexuálnych ľudí priťahujú predovšetkým oni sami, stále ich dokážu priťahovať aj ostatní.

Na ďalšom mieste v zozname sa ocitla otázka, či „je normálne krvácať po sexe“ a taktiež, či „je masturbácia hriech?“ Zvedavci tiež chceli zistiť úplné základy, teda „čo je to orgazmus.“

Vo vzťahoch dominovali otázky o skratkách