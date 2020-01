Zverejnili Darwinove ceny za rok 2019: Toto sú najbizarnejšie úmrtia, ktorým neuveríte, že sú skutočné

Drvivá časť tragických úmrtí je skutočne dielom náhody a nešťastných okolností. Avšak niekedy je smrť taká bizarná, že nás dokáže trochu aj pobaviť, alebo pri nej iba udivene krútime hlavou a zamýšľame sa, čo dotyčného človeka napadlo, že spravil takú hlúposť. Tieto bizarné úmrtia už dlhodobo sleduje stránka darwinawards.com, ktorá následne vyhlasuje víťazov. A tak tomu bolo aj v roku 2019.

Nástraha pre lupičov

65-ročný Ronald Cyr zahynul počas Dňa vďakyvzdania zastrelením. Na tom by nebolo nič až také zvláštne, avšak vyšetrovanie ukázalo, že sa omylom zabil sám. Ronald sa totiž bál lupičov a tak si po celom dome nachystal pasce, ak by mu chcel niekto ukradnúť rodinné šperky. Pasce zabezpečil pištoľou a na toho, kto by sa k nemu vkradol, by čakal smutný osud. Ronald však asi na pascu zabudol a jeho nástraha fungovala skutočne dobre. A jej kvalitné prevedenie otestoval sám na sebe.

Pytliaka potrestala príroda

O tomto prípade ste mohli čítať aj na našej stránke. Pytliaci v Juhoafrickej republike sa vydali na lov nosorožcov do Krugerovho národného parku. Tam ich však prekvapili slony a jedného pytliaka udupali. Aby toho nebolo málo, pytliaka následne zožrali levy.

Kaskadéri z Texasu

Dvaja muži z Texasu sa v aute blížili k otváraciemu mostu pri jazere Charles v Louisiane. Most sa ale začal otvárať, aby pod ním mohla preplávať väčšia loď. Mužom sa ale čakať nechcelo, prešli cez zábranu a autom sa rozhodli prejsť cez otvárajúci sa most. Asi nikoho neprekvapí, že skončili vo vode a utopili sa.

Samozvaný pyrotechnik

Do tohtoročného prehľadu sa dostal aj prípad spred 10 rokov. Muž v Utahu našiel v skrýši na svojom veľkom poli výbušninu, pravdepodobne dynamit. Rozhodol sa, že sa ho zbaví sám a svojpomocne. Zhromaždil ho teda na poli, ustúpil do vzdialenosti necelých 40 metrov a vystrelil naň puškou.

Dynamit vybuchol a k mužovi explózia zaslala šrapnel, ktorý ho trafil priamo do hlavy. Na zranenia podľahol.

Kamikadze pilot

52-ročný pilot Patrick z Montany mal nalietaných 10-tisíc hodín, čo z neho robilo skutočne skúseného pilota. Vždy pri medzipristátí dotankoval palivo. Po druhom pristátí však začal benzín pretekať do kokpitu. Preto pristál na treťom letisku a prediskutoval tento problém s mechanikom. Ten mu dôrazne odporučil neletieť ďalej, kým sa nezistí príčina. Pilot sa ho ale rozhodol ignorovať a napriek tomu, že lietadlo bolo nové a tak ešte nebolo dôkladne otestované, Patrick vypol elektronický systém a rozhodol sa letieť.

Kvôli tomu však lietadlo stratilo výšku a havarovalo a pri dopade ho kvôli veľkému množstvu paliva okamžite zachvátil obrovský požiar a Patrick uhorel.