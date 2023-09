Žuvačky vás nezachránia: Takto sa podľa novej štúdie zbavíte nepríjemného dychu po jedení cesnaku

Sú ľudia, ktorých príliš netrápi, ak im po konzumácii cesnaku zapácha z úst. Sú ale takí, ktorí si dávajú veľký pozor na to, aby ich telesné pachy neobťažovali ich okolie. Ak do druhej skupiny patríte aj vy, máme pre vás dobré správy. Vedci prišli na to, ako efektívne eliminovať zápach po jedení cesnaku.

Ako píše web Mail Online, vedci zistili, že bielkoviny obsiahnuté v plnotučnom jogurte efektívne neutralizujú zlúčeniny na báze síry, ktoré spôsobujú zápach. Tím zo Štátnej univerzity v Ohiu vložil rovnaké množstvo surového cesnaku do sklenených fliaš a potom pridal jogurty s rôznym obsahom tuku, bielkovín a vody. Zistili, že jogurt bol na 99 % účinný pri eliminovaní hlavných zlúčenín cesnaku, ktoré spôsobujú zápach.

Zajedzte cesnak jogurtom

Analýza, ktorej výsledky boli publikované v časopise Molecules, ukázala, že jogurty s vysokým obsahom bielkovín boli najúčinnejšie pri eliminovaní zápachu cesnaku, ako aj jogurty s vyšším obsahom tuku. Výskumníci testovali aj účinky jogurtu na vyprážaný cesnak, ale zistili, že takáto tepelná úprava cesnaku aj tak výrazne eliminuje väčšinu prchavých zlúčenín spôsobujúcich zápach.

Podľa odborníkov je vhodný najmä grécky jogurt, ktorý obsahuje väčšie množstvo bielkovín. Fungovať by mohli aj ochutené jogurty. Mali by sa ale konzumovať krátko po zjedení cesnaku. Ak si doprajete napríklad cesnakový langoš či inú pochúťku, je otázne, či to chcete ihneď zajedať jogurtom. V tomto prípade si ale zrejme treba premyslieť priority.