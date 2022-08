„Zombie ľad“ zdvihne hladinu morí najmenej o 27 centimetrov, tvrdí štúdia

Rýchlo sa topiaci ľadovec v Grónsku podľa štúdie zverejnenej v pondelok zdvihne hladinu svetových morí najmenej o 27 centimetrov, čo je viac ako dvojnásobok pôvodných predpokladov. Ako povedal spoluautor štúdie a glaciológ William Colgan, dôvodom je tzv. zombie ľad.

Takýto ľad je odsúdený na zánik, pretože hoci je stále pripojený k hrubším vrstvám ľadovca, už ho nedopĺňajú materské ľadovce, ktoré teraz dostávajú menej snehu.

Ide o „mŕtvy ľad“

Bez doplnenia sa ľad odsúdený na zánik v dôsledku zmeny klímy roztopí a zdvihne hladinu morí. „Je to mŕtvy ľad. Len sa roztopí a zmizne z ľadovej pokrývky,“ povedal Colgan.

Pri dokonalej rovnováhe sneh steká z grónskych hôr dolu a prispieva k dopĺňaniu a zahusťovaniu ľadovcov, čím kompenzuje to, že sa po okrajoch topí. V ostatných desaťročiach však nastáva slabšie dopĺňanie a väčšie topenie, čo vytvára nerovnováhu.

Podľa Colgana jeho tím nevie, ako dlho bude trvať, kým sa všetok ľad odsúdený na zánik roztopí, ale na základe kvalifikovaného odhadu by to bolo pravdepodobne do konca tohto storočia alebo do roku 2150.