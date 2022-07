Zlom v prípade matky, ktorá bila svoje deti na sociálnej sieti a nadávala im. Úrady jej ich už zobrali

Polícia v Šali aktívne rieši prípad ženy, ktorá svojim deťom okrem nadávok uštedrila podľa vlastných videí aj bitku. Vyšetrovateľ už začal voči nej trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Informuje o tom na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia.

Svojim deťom hovorila, že sú potraty

Na sociálnych sieťach boli predtým zverejnené videá, na ktorých mladá žena vulgárne nadáva svojim deťom a na jednom z nich dokonca dieťa udrie a kopne. Deti boli podľa polície v spolupráci s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny umiestnené do špecializovaného zariadenia a s podozrivou momentálne prebiehajú procesné úkony.

„Ak to procesná situácia dovolí, budeme verejnosť o prípade aj ďalej informovať,“ dodáva polícia vo svojom statuse. Prípad bol medializovaný najmä v posledných dňoch. Žena pre Markízu tvrdila, že svoje deti si za žiadnych okolností zobrať nenechá no zároveň priznala, že jedného z nich nedokáže milovať a že by za to podľa vlastných slov mala zhorieť v pekle.

Žena výchovu detí zjavne nezvládala a v minulosti viackrát prosila o radu na sociálnej sieti. Raz dokonca navštívila aj krízové centrum a obrátila sa na psychológa. Žiadaný účinok sa ale podľa dostupných videí nedostavil.