Zhromaždenie motorkárov má katastrofálne následky. Koronavírusom sa nakazilo vyše 260-tisíc účastníkov

A to nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Cieľom je zabrániť šíreniu koronavírusu, zdá sa však, že ľudia sú ochotní riskovať svoje zdravie, aj zdravie svojich blízkych. Dôkazom je zraz motorkárov, na ktorom sa nakazilo až 260-tisíc ľudí.

Ako informuje portál Medical Express, nedávno sa v americkej Južnej Dakote uskutočnil každoročný zraz motorkárov Sturgis Motorcycle Rally. Podujatie bolo zorganizované napriek tomu, že koronavírus si denne ešte stále vyžiada množstvo obetí po celom svete. Zdá sa však, že ľudia sa nepoučili. Ide o doteraz jedno z najväčších podujatí, v rámci ktorého odborníci z Inštitútu pracovnej ekonómie a univerzity v San Diegu analyzovali šírenie ochorenia.

Medzi 7. až 16. augustom tohto roka sa motorkárskeho zrazu zúčastnilo približne 460-tisíc ľudí. Údaje boli získané vďaka aplikácii s názvom SafeGraph, ktorá zhromažďuje dáta z mobilných telefónov ľudí prichádzajúcich do mesta, kde sa zraz odohral.

Aplikácia rozlišuje medzi domácimi obyvateľmi a tými, ktorí prišli z iných miest a na základe toho vytvára štatistické odhady. Okrem počtu účastníkov aplikácia zisťovala aj to, o koľko narástol počet zákazníkov v baroch, v reštauráciách, v kempoch, v hoteloch či v iných zariadeniach nachádzajúcich sa v meste.

