Žena si kúpila „dom za 1 euro“: Nemal vodu ani elektrinu, prerobila ho na vysnívané bývanie, pozrite, koľko ju to stálo

Pravdepodobne ste už niekde na internete zachytili ponuku predaja domčekov napríklad na talianskom vidieku len za 1 euro. Áno, vždy to malo nejaký ten háčik, napríklad podmienku, že nový majiteľ musí do svojej nadobudnutej nehnuteľnosti investovať ďalšie financie na opravu a podobne. Istú Meredith Tabbone to neodradilo a skutočne si takýto domček za provizórne euro kúpila a ukazuje, že vlastne stál oveľa viac.

Predstava vlastniť dom v Taliansku znie nepochybne lákavo. Navyše, keď stojí len 1 euro, čo je pri cenách dnešných nehnuteľností šialená predstava. Nechala sa na ňu zlákať aj 45-ročná Američanka Meredith Tabbone, konkrétne ju zaujala ponuka na romantickej Sicílii, v dedinke Sambuca di Sicilia, informuje New York Post. Zapojila sa do dražby a napokon sa stala jeho majiteľkou za približne 5200 eur (áno, už toto je o niečo viac, než len jedno euro).

Do prerábky vložila stovky tisíc, no výsledok je ohromný

Napriek tomu, že nebol v najlepšom stave, s nadšením sa vrhla do jeho rekonštrukcie a rozhodla sa splniť si svoj sen. Meredith sa tu tak zapáčilo, že kúpou tohto jedného domčeka to neskončilo. Práve naopak, bol to len začiatok.

Následne si kúpila nehnuteľnosť hneď vedľa, za ktorú zaplatila takmer 32-tisíc eur a aby ich mohla premeniť na svoje vytúžené bývanie, do ich prerábky investovala cez 450-tisíc eur. Trvalo to niekoľko rokov a nebolo to vôbec jednoduché, no v apríli rekonštrukciu konečne dokončila.

„Domček za 1 euro“ vyzerá na nepoznanie, tmavé a špinavé miestnosti so starým nábytkom a bez vody či elektriny vystriedal moderný interiér. Nechýba nádherná terasa, kde sledovať západy slnka musí byť poriadny zážitok, alebo vínna pivnica, ktorá pravdepodobne poteší mnohých hostí.

Pozrite si v galérii, ako vyzeral domček pred rekonštrukciou a po nej:

