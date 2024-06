Žena prezradila, že svoju podprsenku perie len raz za rok a spustila tým obrovskú debatu. Ako často sa majú naozaj prať?

Žena vyvolala na TikToku diskusiu po tom, ako odhalila šokujúcu informáciu o tom, ako často si jej kamarátka perie podprsenku. Tentoraz sa na internete ukázalo, že ľudia majú veľmi odlišné predstavy o tom, ako by v ich domácnosti malo vyzerať upratovanie či pranie.

Uteráky, posteľná bielizeň a najnovšie aj podprsenky. To sú veci, ktoré každý perie úplne inak a hoci sa zdá, že neexistuje správna odpoveď, jednoznačne existuje tá nesprávna. Ako informuje portál Tyla, jedna žena sa na sociálnych sieťach podelila, že zostala v šoku, keď jej kamarátka povedala, koľkokrát naozaj perie svoju podprsenku.

Žena zostala šokovaná

Odborníci tvrdia, že na nadmerné pranie by sme si mali dávať pozor, pretože to môže poškodiť jej pružnosť. Výrobca podprseniek Kimmay prezradil, že pokiaľ ide o športovú podprsenku a počas dňa ste sa veľmi namáhali, mali by ste ju prať hneď. Ak je to klasická denná podprsenka, ktorú využívate bežne, tak by ste ju mali prať po troch alebo štyroch dňoch nosenia. Jedným z hlavným dôvodom prania podprsenky je zbaviť sa špiny, ktorá sa v nej nahromadila.

Ako často periete podprsenku vy?

„Zaujímalo by ma, ako často si periete podprsenku? Potrebujem vedieť, aký štandard prevláda medzi ženami, pretože zjavne to nie je u každej rovnaké,“ povedala žena a prezradila, že kamarátka jej povedala, že svoju podprsenku perie iba raz za rok. Ženy sa očividne nevedeli dočkať, kedy sa podelia o svoj pohľad na túto vec, pričom mnohé prezradili, že si podprsenky perú po každom nosení. „Je to predsa spodná bielizeň, ľudia, čo je to s vami? Raz si ju obleč a vyper ju!“ napísala jedna nahnevaná žena.

Väčšina žien povedala, že si podprsenku menia každý deň, pretože je to jednoducho spodná bielizeň. Iné si však myslia, že to nie je potrebné. Niektoré čakajú týždeň, ďalšie dokonca aj mesiac. Niektoré ju zase perú vtedy, keď začne zapáchať alebo vyzerá špinavo. Čo si o tom myslíte vy?