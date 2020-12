Žena náhodne objavila 5-tisíc rokov staré egyptské artefakty. Boli ukryté v krabičke od cigár

V škótskom Aberdeene objavili v krabičke na cigary dlho stratené egyptské artefakty, ktoré by mohli poskytnúť nové poznatky o Veľkej pyramíde v Gíze. Malé úlomky 5 000 rokov starého dreva v krabičke našla náhodne zamestnankyňa Aberdeenskej univerzity počas previerky zbierky a sú “nesmierne významné”. Predpokladá, že drevo možno použili pri stavbe pyramídy, informuje o tom spravodajský portál BBC.

Fragment cédrového dreva, ktorý bol pri náleze v jednom kuse, našiel v roku 1872 s ďalšími artefaktmi v Kráľovninej komore Waynman Dixon. Univerzite ho darovali v roku 1946, ale odvtedy ho nedokázali nájsť.

A lost artefact from the Great Pyramid of Giza, one of only three objects recovered from inside this wonder of the ancient world, was found in a chance discovery at the University of Aberdeen. A curatorial assistant came across a cigar box with her country’s former flag on it. pic.twitter.com/qArnsKidMM

