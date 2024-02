Železničná spoločnosť prezradila, koľko jej vlakov naozaj mešká a jazdí načas. Nie je to také zlé, ako si možno myslíte

Presnosť a nadväznosť spojov patria k hlavným predpokladom spoľahlivosti a tým aj využívania verejne osobnej dopravy. Zvlášť to platí na železniciach vzhľadom na stav infraštruktúry. Cestujúci sa bežne stretávajú s meškaniami vlakov aj v desiatkach minút či viac ako hodinu, ako aj s ich odriekaním, plánovanými a neplánovanými obmedzeniami s následnou náhradnou autobusovou dopravou. Zaujímali sme sa, nakoľko vlaky národného osobného dopravcu dodržiavajú platný cestovný poriadok, ako často meškajú a prečo je tomu tak?

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) poskytla agentúre SITA údaje zatiaľ za jedenásť mesiacov minulého roka. Cestujúcich akiste prekvapí, že veľká väčšina vlakov išla načas, respektíve s malým meškaním do piatich minút. Viac ako päť minút meškalo takmer 82-tisíc z celkového počtu 572-tisíc vypravených vlakov, čo je podiel viac ako 14 %. Naopak, do cieľovej stanice dorazilo včas, teda s meškaním do piatich minút, vyše 490-tisíc spojov, čiže takmer 86 %.

Priemerne meškajú cez dve minúty

Podľa železničiarov priemerné meškanie všetkých vlakov presiahlo dve minúty. V celom roku 2022 mali vlaky v priemere väčšie oneskorenie, a to skoro tri minúty. Z 584-tisíc vypravených vlakov prišlo načas, alebo v limite do piatich minút, 493-tisíc, respektíve zhruba 84,5 %. Meškanie nad päť minút malo zvyšných skoro 91-tisíc spojov, čo je približne 15,5 %.

To je štatistika, aké sú ale najčastejšie dôvody meškaní pri cestovaní po slovenských železniciach? Osobný dopravca tvrdí, že hlavnou príčinou toho je stav infraštruktúry. „Najčastejšie ide o dočasné obmedzenia rýchlosti na trati, ktoré tvoria takmer 9,84 % z celkového meškania, a rôzne výluky – plánované aj nečakané sú zodpovedné za 14,7 % celkového meškania. Tieto výluky sú koordinované manažérom infraštruktúry, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR),“ priblížil Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.

Najproblematickejšie sú nehody

Najviac problematické sú podľa neho náhle nehody, ako sú samovraždy, zrážky so zverou alebo autami, pretože sú nepredvídateľné a nedá sa o nich vedieť vopred, čo ich robí veľmi nepríjemnými pre cestujúcich.

„Na nevyhovujúci stav infraštruktúry národný dopravca dlhodobo spolu so ŽSR poukazujú. Je to zároveň častou témou spoločných rokovaní. Z pohľadu ZSSK by sa táto situácia mala riešiť priebežne, to znamená nielen odstraňovaním porúch, ale aj zodpovedajúcou údržbou a hlavne predvídateľným a dostatočným financovaním železničnej infraštruktúry,“ uviedol mediálny zástupca národného dopravcu. Ako podotkol, železničná prevádzka je ako živý organizmus.

Ak sa na jednej trase stane nečakaná mimoriadna udalosť, napríklad lom koľaje či spadnuté trakčné vedenie najčastejšie pre počasie, alebo nehodová udalosť – zrážka vlaku s osobou, civilným motorovým vozidlom či zverou, ovplyvní to prevádzku aj iných vlakov, nielen na danej trase, ale často na celom Slovensku. Nepredvídateľné mimoriadnosti aj napriek snahám a spolupráci so ŽSR podľa železničiarov nie je možné úplne eliminovať. „Podobne ako v iných krajinách, ako je Nemecko, Česko, Švajčiarsko či Japonsko, aj na Slovensku je nevyhnutné počítať s určitým výskytom týchto udalostí,“ vysvetlil Dominik Drevický.

Ešte stabilnejší grafikon

Je vôbec reálne, aby vlaky na Slovensku jazdili presne podľa nastaveného cestovného poriadku? ZSSK na to odvetila, že vlani vynaložila veľké úsilie počas rokovaní s Ministerstvom dopravy SR, aby dosiahla ešte stabilnejší grafikon. Cieľom spoločnosti bolo aktualizovať ho v súlade s reálnymi prevádzkovými podmienkami, aby minimalizovala meškania vlakov.

„Všetky slovenské vlaky štandardne premávajú podľa stanoveného cestovného poriadku, pokiaľ nevzniknú neplánované mimoriadne situácie alebo výluky, kedy sa premávka dočasne upravuje. Pôvodcov meškania vlakov je mnoho a sú často spojené s opotrebovaním železničnej infraštruktúry ŽSR v dôsledku vysokého investičného dlhu,“ dodal pre agentúru SITA Dominik Drevický. Ďalším faktorom môže byť dočasný nedostatok moderných rušňov vybavených zabezpečovacím systémom ETCS, čo chce dopravca riešiť v tomto roku.