Zelenskyj znovu vyzval na prímerie: Medzi Kyjevom a Moskvou už nechce drony, rakety ani bomby

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok podporil požiadavku Volodymyra Zelenského na vzdušné a námorné prímerie v rámci vojny medzi Moskvou a Kyjevom. Reakcie oboch lídrov prišli po masívnom útoku ruského letectva na Ukrajinu v noci na piatok, píše TASR podľa správ agentúry AFP.

Ukrajinský prezident Zelenskyj po ruskom nočnom útoku opätovne vyzval na prímerie na mori a vo vzduchu a na „zákaz používať rakety, drony s ďalekým doletom a bomby“.

„Ukrajina je pripravená ísť mierovou cestou, a je to Ukrajina, ktorá chce mier od prvej sekundy tejto vojny. Úlohou je prinútiť Rusko s vojnou skoncovať,“ dodal Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025