Zelenskyj telefonoval s prezidentkou Čaputovou. Slovákom ďakuje za pomoc, hovorili aj o členstve v EÚ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval Slovákom za pomoc, ktorej sa Ukrajine od nich dostáva. Od pomoci smerujúcej priamo na Ukrajinu cez prejavy solidarity s ukrajinskými rodinami, hľadajúcimi bezpečie na Slovensku. Telefonický rozhovor s ukrajinskou hlavou štátu priblížila prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom statuse na sociálnej sieti.

„Zuzana, bojujeme, ako môžeme. Vieme, aká je pomoc zo Slovenska, ste naši dôležití a spoľahliví priatelia,“ citovala Čaputová slová Zelenského. Dodala, že v rozhovore pritom zdôraznil potrebu pomoci, ktorá zmierni utrpenie ľudí na Ukrajine a pomôže chrániť nevinné ľudské životy aj od ďalších štátov.

„Informoval som o zločinoch ruskej armády voči civilnému obyvateľstvu na Ukrajine. Musíme ich zastaviť. Diskutovali sme aj o otázkach členstva v Európskej únii,“ napísal o obsahu rozhovoru s Čaputovou ukrajinský prezident. Zelenskyj jej povedal, že Slovensko je dôležitým a spoľahlivým priateľom. Zdôraznil pritom potrebu pomoci aj od ďalších štátov.

Talked to 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova. Thanked on behalf of 🇺🇦 people for the support in countering Russian aggression. Reported about the crimes of the Russian army against 🇺🇦 civilians. We must stop them. The issues of 🇺🇦 membership in the #EU were discussed. #StopRussia

