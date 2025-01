Zdroj blízky Kremľu prezradil, čo bude Putin požadovať od Trumpa, aby vojna na Ukrajine skončila. Spomína dve konkrétne veci

Donald Trump potvrdil, že už prebiehajú prípravy na jeho stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Riešiť chce najmä ukončenie vojny na Ukrajine, čo si dal za cieľ po nastúpení do funckie prezidenta. To, ako to chce dosiahnúť, ešte oficiálne neoznámil. Na povrch však vyšli nové zistenia, čo Putin bude požadovať pre ukončenie vojny.

Donald Trump ešte pred voľbami v USA tvrdil, že ako prezident by ukončil vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Najnovšie však tento termín predĺžil na dobu 6 mesiacov. Dosiahnúť to chce rokovaniami s ruským prezidentom.

Jeho vymenovanie do úradu prebehne už o necelých 10 dní a očakáva sa, že k nejakým rokovaniam dôjde. Nedávno tiež potvrdil, že stretnutie s Putinom už je vo fáze prípravy.

Prítomnosť NATO v blízkosti Ruska

Putin by mal na prípadných rokovaniach s budúcim americkým prezidentom požadovať, aby vojská NATO neboli v blízkosti ruských hraníc. Denníku Financial Times to prezradili dva tajné zdroje, na čo upozornil portál The Moscow Times.

Jedným zo zdrojov má byť aj bývalý vysokopostavený predstaviteľ Ruska, ktorý zároveň ozrejmil, že Putin sa tým chce vyhnúť ohrozeniu Ruska. Zároveň by súčasťou dohody bolo, že Ukrajina by nemohla vstúpiť do NATO.

To ako by zareagoval na takúto požiadavku Trump nie je jasné, zdroj si však myslí, že Trump chce NATO oslabiť. Dôkazom majú byť napríklad vyjadrenia o obmedzení pomoci aliancii z dôvodu nedostatočného financovania ostatnými krajinami.