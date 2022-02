Zdá sa, že predpoveď Američanov o invázii v stredu nevychádza. Rusko neútočí, ale ani nesťahuje svoje jednotky

Zatiaľ to pôsobí tak, že k útoku neschyľuje. Zároveň ale Rusko podľa spojencov z NATO, rovnako ako podľa ukrajinského prezidenta, jednotky nesťahuje.

Portál Politico informoval, že informáciu o pláne zaútočiť v stredu hovoril americký prezident Joe Biden počas piatkového rozhovoru so spojencami. Český Denník N dodáva, že sa o podobnej informácii komunikovalo aj medzi diplomatmi.

Podľa NATO a ukrajinského prezidenta Rusko jednotky nesťahuje

TASR informuje, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu večer prihovoril k silovým zložkám v prístavnom meste Mariupol pri príležitosti nového sviatku – Dňa jednoty. Počas prejavu vyhlásil, že jeho krajina sa postaví voči agresorom a bude sa brániť proti akejkoľvek invázii.

„Nebojíme sa predpovedí, nebojíme sa nikoho, žiadnych nepriateľov,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Ukrajinci sa budú brániť. „Máme úžasné a silné ozbrojené sily… Máme dobrovoľnícke sily a sily národného odporu po celej Ukrajine,“ dodal prezident a členov silových zložiek vyzval, aby chránili svoju krajinu.

Najvyšší predstaviteľ Kyjeva vyhlásil, že Rusko podniklo iba rotáciu svojich pozemných síl v blízkosti ukrajinských hraníc, pričom svoje jednotky nesťahuje.

„Vidíme miernu rotáciu ruských jednotiek, ale nevidíme ich sťahovanie,“ povedal Zelenskyj. Aj Spojené štáty a Severoatlantická aliancia (NATO) v stredu uviedli, že Rusko stále ponecháva svoje jednotky pri hraniciach s Ukrajinou napriek tvrdeniam Moskvy, že sa vojaci sťahujú.

NATO v Bruseli diskutovalo o posilňovaní východného krídla vrátane Slovenska, Rusko obviňuje západné médiá zo snahy vyprovokovať vojnu

Posilňovanie východného krídla Severoatlantickej aliancie patrilo k témam prvého dňa rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli, v stredu však nepadlo rozhodnutie o vytvorení nových stálych jednotiek v krajinách strednej alebo východnej Európy, informuje spravodajca TASR.

Informáciu potvrdil aj minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý sa zúčastnil na bruselských rokovaniach.

Pred zasadnutím ministrov „prebleskli“ správy, že záujem o takéto jednotky na svojom území majú Rumunsko a Bulharsko, prípadne aj Slovensko a Maďarsko.

Naď potvrdil, že Severoatlantická rada, teda všetky členské krajiny, sa zhodla na tom, že vojaci majú naplánovať, ako posilniť východnú hranicu Aliancie – od Pobaltia až po Rumunsko a Bulharsko.

„Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, že by sme zriaďovali takéto jednotky. Ale dali sme vojakom možnosť, aby to naplánovali, ako by takéto jednotky mali vyzerať. V najbližších týždňoch až mesiacoch príde k rozhodnutiu, či budú alebo nebudú vytvárané,“ opísal situáciu.

Rusko plánovanie invázie naďalej popiera. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová uviedla, že vojnu sa snažili vyprovokovať západné masmédiá. Za skutočnú hrozbu pre regionálnu bezpečnosť označila hromadenie vojenských síl NATO v blízkosti hraníc Zväzového štátu Ruska a Bieloruska.

Rusko je tiež pripravené rokovať so Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou o opatreniach zameraných na budovanie vzájomnej dôvery. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin po rokovaniach s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Podľa prezidenta Putina Rusko nechce vojnu, a preto predložilo bezpečnostné návrhy týkajúce sa situácie v Európe.