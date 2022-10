Zbraň dostal na Vianoce, uznával Hitlera: 16-ročný vrah zastrelil štyroch žiakov, teraz čelí doživotiu

Šestnásťročný chlapec, ktorý vlani zastrelil štyroch žiakov na škole v americkom štáte Michigan, v pondelok priznal vinu vo všetkých 24 bodoch obžaloby vrátane terorizmu a vraždy prvého stupňa. S mladíkom sa zároveň spája podpora nacistickej ideológie a Adolfa Hitlera. TASR prevzala správu z agentúry AP.

Streľba sa odohrala vlani v novembri na strednej škole v obci Oxford Township približne 50 kilometrov severne od Detroitu. Strelná zbraň, ktorou vtedy ešte 15-ročný študent útočil, patrila jeho otcovi. Americká prokuratúra uviedla, že pred pondelkovým pojednávaním s útočníkom nebola uzavretá žiadna dohoda.

Odsúdenie za vraždu prvého stupňa zvyčajne v americkom štáte Michigan znamená doživotný trest odňatia slobody, píše AP. Strelec Ethan Crumbley počas pojednávania viackrát povedal, že rozumie hroziacim trestom.

Násilné kresby plné krvi a nenávisti

Crumbley nemal v škole problémy so správaním. V deň incidentu sa však správal podozrivo. Iba niekoľko hodín pred útokom zavolali jeho rodičov do školy pre kresby s násilnými motívmi. Konkrétne išlo o náčrty osoby, ktorá strieľa zo zbrane po ostatných. Okolo skice boli tiež nápisy ako „krv“, „pomôž mi“ či „myšlienky nezastavíš“.

Po rozhovore s výchovným poradcom odmietli syna vziať zo školy domov a odišli. Chlapec sa následne vrátil do triedy a neskôr začal strieľať zo zbrane, ktorú si priniesol v ruksaku. Obaja rodičia sa po incidente dali na útek, no policajné zložky ich po pár dňoch zadržali, pričom ich čaká súdny proces a obvinenia z vraždy.

Podľa polície na svoj mobilný telefón nahral video, v ktorom hovoril o plánovanom útoku. Video však nezverejnil na sociálnych sieťach. Crumbleyho rodičia boli krátko po útoku obvinení z neúmyselného zabitia. Tvrdia však, že o synovom zámere nevedeli, a že zbraň v domácnosti bola dobre zabezpečená.

Matka ho podporovala v držaní zbrane

Vice píše, že zbraň mala byť darom od rodičov pre chlapca na Vianoce. Keď sa matka dozvedela, že chlapec si až neprirodzene často obhliada a fotí strelnú zbraň, napísala mu: „LOL, nehnevám sa na teba. Len sa musíš naučiť nenechať sa chytiť.“

Prokuratúra začiatkom tohto roka odhalila, že Crumbley mal halucinácie o démonoch a bol fascinovaný zbraňami a nacistickou propagandou. Portál Vice dodáva, že chlapec používal do niektorých internetových účtov prihlasovacie meno „HeilHitler“ a do zošita si písal poznámky o tom, ako rád by umučil svoju spolužiačku.

Žalobe sa nevyhla ani škola, ktorá čelí niekoľkomiliónovej pokute za nesprávne zaobchádzanie s útočníkom so zbraňou.