Zaspomínajte na doby bývalého režimu! V tomto kvíze o retro sovietskych delikatesách uspeje len 1 z 3 Slovákov

V dnešnej ceste do minulosti si budete môcť pripomenúť, aké dobroty či hrôzy sme kedysi jedávali na pravidelnej báze.

Za éry Československej socialistickej republiky vládli na tanieri ikonické chute, ktoré by nás dnes okamžite stiahli na vzrušujúcu cestu do minulosti. Mnoho z týchto jedál sme kedysi jedávali tak často, až sa dnes pri spomienke na ne otrasieme od hnusu. Či už ale ide o zabudnuté dezerty alebo jednoduché obedové menu, ktoré sa na našich stoloch objavuje dodnes, tento kvíz vás dnes vezme na spomienkovú jazdu do neďalekej minulosti. Koľko bodov sa vám podarí získať?

