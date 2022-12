Zariskoval a dnes sa teší z takmer 200-tisícovej výhry. Stávkar z Česka zbohatol vďaka Messimu

Majstrovstvá sveta vo futbale sú od nedele minulosťou. Najslávnejšiu trofej dvihli nad hlavy hráči Argentíny na čele s Lionelom Messim. Množstvo ľudí sa potešilo, no veľa z nich zároveň aj zbohatlo. Príkladom je český stávkar, ktorý pred začiatkom šampionátu riadne zariskoval, píše Seznam.

Záverečný turnaj 22. Majstrovstiev sveta vo futbale sa konal netradične v zimných mesiacoch, keďže hostiteľskou krajinou bol, ešte viac netradične, Katar. Šampionát otvoril zápas domáceho výberu proti Ekvádoru. Odvtedy sa odohralo ďalších 62 stretnutí, kým neprišlo na program veľkolepé finále Argentíny a Francúzska.

Čo sa týka vývoju majstrovstiev, len málokto čakal, že budú mať tak nepredvídateľný priebeh. Rýchly koniec niekoľkých veľkých tímov, prekvapenia v podobne outsiderov či sympatické výkony od reprezentácií, od ktorých sa veľa nečakalo. Práve nečakané a šokujúce výsledky spôsobovali ošiaľ aj pre stávkové kancelárie. Za zmienku určite stojí zápas Argentíny a Saudskej Arábie, ktorý skončil prehrou juhoamerických Albicelestes.

Risk sa mu vyplatil

Kurz na výhru Saudov bol v stávkovej kancelárii Niké nastavený na 34 a našiel sa aj šťastlivec, ktorý veril v prehru Argentíny a vďaka stávke vo výške 100 eur sa tešil z výhry 3 400 eur. Podobnú, no oveľa väčšiu radosť mal aj iný tipér z Českej republiky, ktorý naopak veril argentínskemu výberu natoľko, že ešte pred začiatkom MS vsadil na ich celkovú výhru, teda 1. miesto.

Podľa Seznamu vsadil Čech 777 777 českých korún (32-tisíc eur) na to, že partia okolo hviezdneho Messiho vyhrá celé majstrovstvá. Aj keď hneď prvý zápas prehrali proti Saudom, neskôr už nezaváhali. A keďže sa v dramatickom a azda najlepšom finále v histórii MS tešili po penaltovom rozstrele z trofeje, český tipér si vďaka kurzu 6 pripísal na svoj účet výhru vo výške 4,67 miliónov korún (192-tisíc eur).

Ide o rozhodne šťastnejší prípad, aký sa udial inému českému stávkarovi. Ten si pred začiatkom MS v Katare myslel, že celý turnaj ovládne Brazília. Na tím „Kanárikov“ vložil 1,2 milióna korún (49,5 tisíc eur), no Brazília si vylámala zuby už v štvrťfinále na Chorvátsku.

Argentíne sa darilo

Okrem prehratého zápasu so Saudskou Arábiou boli argentínski futbalisti neomylní. V základnej skupine porazili Mexiko aj Poľsko v pomere 2:0, v osemfinále si poradili s Austráliou (2:1), drámu proti Holandsku vyriešili až v penaltovom rozstrele a v semifinále dokázali rozdielom triedy poraziť Chorvátsko.

Vo veľkom finále nastúpili proti niekdajšiemu majstrovi sveta z Francúzska. Zápas sa vyvíjal v prospech Argentíny, ktorá viedla do 80. minúty 2:0, no zázračných 100 sekúnd zariadilo vyrovnanie kopačkou Kyliana Mbappého. Gól dali aj v predĺžení, no Francúzi opäť dorovnali. Rozhodli až pokutové kopy, pri ktorých nezaváhal ani jeden hráč Argentíny, na rozdiel od dvoch francúzskych.