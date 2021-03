Založili konopnú farmu na Liptove: Sme pracovitý národ, avšak naša konzervatívna povaha nás často brzdí

Množstvo ľudí má konopu siatu mylne zafixovanú ako drogu a pritom nám môžu unikať jej pozitívne účinky pre ľudské zdravie. Dvojica Slovákov, Tomáš Žilla a Lukáš Kubáň, sa rozhodli zrealizovať svoj projekt, ktorý búra predsudky a aký v našich končinách chýba. Na Liptove vysadili polia a vytvorili konopnú farmu. Ich originálne produkty pomohli vyplniť dieru na slovenskom trhu.

Konopná farma Liptov vznikla v roku 2019 a zaoberá sa pestovaním prírodného konope bez chemikálií. Z neho následne vznikajú organické a certifikované produkty. Tomáš a Lukáš sa zároveň snažia šíriť povedomie o tejto rastline a jej vplyve na ľudské zdravie. Ako nám prezradil Tomáš v rozhovore, boli by veľmi radi, keby každý človek na Slovensku chápal rozdiel medzi konopou siatou a marihuanou. Ich konopnú farmu navyše môžete navštíviť aj osobne a dozvedieť sa viac priamo z prvej ruky.

To, že im skutočne záleží nielen na prinášaní produktov prospešných pre ľudské zdravie, ale aj na ekologickej stránke veci, svedčí aj nový projekt, v ktorom sa zameriavajú na pestovanie mikrozeleniny. Vo svojej ponuke majú momentálne šesť druhov, vrátane červenej repy, slnečnice, hrachu alebo horčice bielej.

V rozhovore s Tomášom Žillom sa dozviete: Prečo sa rozhodli založiť konopnú farmu?

Aké pozitívne účinky má konopa na ľudské zdravie?

Aký je priebeh jej pestovania?

Koľko rastlín aktuálne plánujú vysadiť?

Aké produkty z nich vyrábajú?

Čo robia pre to, aby zmizli predsudky Slovákov?

Prečo začali aj s pestovaním mikrozeleniny?

Bolo náročné na začiatku zrealizovať váš nápad s pestovaním konope na Slovensku?

Ako sa to vezme. Vždy je to veľmi ťažké, keď v niečom začínate. Chce to veľkú dávku odhodlania, trpezlivosti a pracovitosti. Samozrejme, bolo treba urobiť kopec roboty. Od založenia a zriadenia firmy až po samotné pestovanie a zber úrody.

S akým cieľom ste do tohto projektu išli?

Chceli sme robiť hlavne niečo, čo pomôže slovenskej prírode a hospodárstvu. Chceli sme mať niečo vlastné, niečo jedinečné a originálne, a tak sme sa rozhodli pestovať konopu siatu.

Skúste nám priblížiť, aké pozitívne účinky má konopa siata na ľudské zdravie?

To je na veľmi dlhé rozprávanie. Je niekoľko tisíc štúdií na túto tému, avšak posnažím sa byť čo najstručnejší. Každá časť rastliny je špecifická. Napríklad konopné semienko obsahuje približne osemdesiat percent esenciálnych mastných kyselín, najmä omega 3 a omega 6 mastné kyseliny. Esenciálne mastné kyseliny sú nevyhnutné pre správne fungovanie metabolizmu a imunitného systému.

Konopný olej má tiež veľa vitamínov – nájdete v ňom hlavne vitamíny A, D a E. Konopná sušina, z ktorej sú vyrábané prevažne naše čaje, tinktúry a maste, obsahuje obrovské množstvo dôležitých živín, vrátane omega-3 mastných kyselín, železa, vápnika, horčíka či draslíka a vitamíny A, C, E, D, B1, B2, B3.

A veľmi dobre pôsobí napríklad pri zmierňovaní migrén, bolestí kĺbov, svalových kŕčov či fantómových bolestí. Dokáže dokonca pozitívne ovplyvniť aj zlú náladu. Ak máte problémy s trávením, konopný čaj môže byť takisto tým pravým nápojom pre vás.

Potom sú tu extrakty, ktoré sa robia výlučne z kvetov, ako napríklad CBD, CBG alebo CBN. Je to veľmi cenený produkt, keďže ide o čistý výťažok živice z kvetov. Má veľmi účinné blahodarné a relaxačné účinky pre organizmus.

Vo všeobecnosti pomáhajú extrakty hlavne pri miernení úzkosti, regenerácii, chronickej bolesti, očných problémoch, zlepšení spánku, poruchách močového mechúra, Parkinsonovi, Alzheimeri, Huntingtonovom ochorení, ortopedických zraneniach, stimulácii chuti do jedla, spevnení kostí a rýchlejšej rekonvalescencii, stuhnutí svalov a navyše bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, zmierňuje príznaky u onkologických pacientov.

Vaše polia sa nachádzajú na Liptove. Koľko rastliniek pestujete? Vyžaduje si pestovanie konope náročnú starostlivosť?

Tento rok budeme vysádzať cca 3 hektáre, čo sú v priemere cca 3 milióny rastlín. Čo sa týka náročnosti, záleží, ako na to idete. Takéto „outdoorové“ pestovanie nie je veľmi náročné, avšak sa chceme venovať postupne hlavne „indoorovému“ pestovaniu a klonom. Tam je to už celá veda.

Môžete sa pochváliť, že vaše výrobky sú čisto prírodné a bez chemikálií, čím by sa mnohí mohli v dnešnej dobe inšpirovať. Je pre vás zachovanie týchto kvalít dôležité?

Ďakujeme pekne. A áno, samozrejme! Je to jedna z našich priorít a hlavných cieľov túto kvalitu dodržať. Zakladáme si na tom aj marketing a zapojenie chémie by som bral ako obrovský krok späť a pokazenie mena, ktoré si tak tvrdo a usilovne budujeme.

Čo všetko sprevádza proces od zasadenia semiačok až po tvorbu finálneho výrobku? Stojíte pri týchto krokoch vy dvaja?

So všetkým je strašne veľa práce. Na jeseň si už musíte pripravovať pôdu. Väčšinou koncom mája začína proces sadenia. Začiatkom augusta až do konca septembra sa úroda zbiera a suší. Potom sa následne spracuje a vyrábajú sa z nej produkty podľa dopytu.

Potom nasleduje celý proces marketingu a predaja, ten je nesmierne dôležitý. Môžete mať aj veľmi kvalitné produkty, ale keď o nich ľudia nebudú vedieť, veľa toho nepredáte. Sme pri všetkých úkonoch, avšak postupne zapájame do nášho projektu viac ľudí.

Aké produkty z konope vyrábate a pre koho sú určené?

Momentálne máme v ponuke náš konopný čaj, tinktúru, olej zo semien, konopnú masť, balzam a CBG extrakt. Sú určené hlavne pre ľudí, ktorí chcú zvyšovať svoju kvalitu života alebo majú nejaké vážne zdravotné problémy.

Môžu sa prísť ľudia pozrieť na vašu konopnú farmu aj osobne?

Áno, samozrejme, že môžu. Veľmi radi ukážeme každému nadšencovi naše priestory a aj naše polia. Tie je najlepšie prísť pozrieť cez pestovateľskú sezónu.

Stretávate sa ešte aj vy vo svojom okolí s dezinformáciami ohľadom konope? Ako reagujete na to, keď vám niekto povie, že je to iba droga alebo niečo podobné v negatívnom význame? Chcete pomôcť ľuďom “zničiť túto bariéru”?

Bohužiaľ, stretávame sa s tým bežne. Pravdaže máme pre to pochopenie a jedna z našich hlavných úloh je robiť medzi obyvateľstvom osvetu. Veľmi by sme boli radi, keby každý človek na Slovensku chápal rozdiel medzi konopou siatou a marihuanou a robíme všetko preto, aby to tak bolo. Potom by zmizli predsudky, ktoré sú v tomto prípade úplne zbytočné.

Slovensko plánuje vylúčiť kanabidiol zo zoznamu psychotropných látok. Je to krok vpred. Dotkne sa táto zmena aj vás?

Áno, dotkne a veľmi sa tešíme. Budeme môcť konečne na slovenský trh pustiť CBD extrakty a aj kvety, ktoré pomôžu mnohým Slovákom a už aj samotní Slováci sa na to určite tešia.

Na svojej stránke píšete aj o tom, ako je v zahraničí konope bežne využívané na lekárke účely a u nás možnosť jeho využitia častokrát prehliadame. Myslíte, že sa táto situácia môže na Slovensku v najbližších rokoch zmeniť?

Toto si dovoľujem len ťažko odhadnúť. Ale ak chcete počuť môj úprimný názor, myslím si, že opäť budeme v EÚ medzi poslednými. Myslím si, že my Slováci sme veľmi pracovití národ, avšak naša konzervatívna povaha nás veľakrát brzdí v rozvoji.

Tento rok ste začali aj s pestovaním mikrozeleniny. V čom je výnimočná?

Tento projekt funguje približne mesiac. Mikrozelenina je budúcnosť nielen Slovenska, ale aj celého sveta. Nepotrebujete polia na to, aby ste mohli pestovať a úrodu máte každých cca 10 dní. Navyše sú mladé výhonky zeleniny v priemere 3-krát zdravšie ako obyčajná zelenina.

