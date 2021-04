Zákaz vychádzania po 20. hodine by sa mohol meniť, bude o ňom rokovať vláda. Obchody by tak ostali otvorené dlhšie

Napriek tomu, že opatrenia sa uvoľňujú už od pondelka 19. apríla, stále nemáme podrobnosti a konkrétne uznesenia o podrobnostiach. O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok (16. 4.).

Momentálne po 20. hodine môže človek ísť do práce, do lekárne alebo k lekárovi. Po tejto hodine sa nemôžeme zdržiavať ani v prírode, po ôsmej hodine sú zatvorené aj všetky obchody. Ak vláda prijme uznesenie, mohlo by sa to meniť.

Po stredajšom zasadnutí vlády o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď. Opatrenia sa majú uvoľňovať od pondelka (19. 4.). Otvoriť sa majú všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Bude umožnený pohyb v prírode mimo okresu pod podmienkou testu. Umožnia sa aj bohoslužby, návšteva botanických záhrad, múzeí, otvoria sa knižnice, hotely a penzióny, bez reštaurácií. Bude možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí.

Slovensko bolo Ruskom vyzvané, aby prevzalo ďalšie vakcíny Sputnik V

Slovensko bolo Ruskom vyzvané, aby prevzalo ďalšie očkovacie vakcíny Sputnik V proti ochoreniu COVID-19. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ruská strana má podľa jeho slov pre Slovensko ďalšiu zásielku vakcín už pripravenú. K ich prevzatiu však zatiaľ štát pre aktuálnu situáciu súvisiacu s hodnotením vakcíny zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zatiaľ nepristúpil.

Naď uviedol, že Ministerstvo obrany SR (MO SR) určite nebude prvou voľbou pri prípadnom transporte vakcín Sputnik V. Podotkol, že ani pri prvom dovoze pôvodne nemalo zabezpečovať prepravu MO SR. Keďže však letka Ministerstva vnútra SR nedokázala včas zabezpečiť transport vakcín na Slovensko, napokon ich doviezlo armádne lietadlo. „Určite nebudeme prvou voľbou, ani vtedy sme neboli a verím že iná voľba zvíťazí,“ dodal minister obrany.

Odtajní sa zmluva s Ruskom?

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár by nemal problém s tým, ak by sa zverejnila zmluva o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V. “Prečo by sme mali niečo schovávať. Čiže keď to druhá strana dovolí, zverejníme to, ja s tým problém nemám. Pokiaľ by sa to nedalo, tak by bolo fajn, aby sme vedeli, kto to podpisoval, kto je za to kompetenčne zodpovedný,” skonštatoval v stredu pred novinármi Kollár.

Dodal, že by sme sa nemali zameriavať len na Sputnik V, ale na všetky vakcíny. Verejnosť by podľa neho mala poznať aj to, kto bol zodpovedný za nákup vakcín od spoločností Pfizer či AstraZeneca. O možnom odtajnení zmluvy s ruskou stranou rokuje podľa Naďa minister zdravotníctva a ministerka spravodlivosti. Na vláde podľa neho prebiehala aj diskusia k cestám Igora Matoviča.

Ministerka spravodlivosti informovala, že zmluva jej bola sprístupnená a má možnosť do nej nahliadnuť. ŠÚKL podľa nej nebude vylúčený z hodnotenia ruskej vakcíny. Povolenie, ktoré k Sputniku V vydal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, nebolo vydané k vakcíne, ktorá sa nachádza na Slovensku. Informáciu už potvrdil aj šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Na Slovensku sa podľa jeho slov nachádza jednodávkové balenie, no povolenie od Krajčího sa vzťahovalo na trojdávkové balenie.