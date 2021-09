Záhadná smrť trojčlennej rodiny a ich psa v lese má zvláštny dôvod. Mohli ich zabiť toxické riasy

Záhadná smrť turistov a ich psa zo severnej Kalifornie v USA spôsobila, že federálni predstavitelia uzavreli 45-kilometrové povodie rieky Merced po tom, ako tu namerali vysoké koncentrácie toxických rias.

Úrady uzavreli tiež kempy a rekreačné oblasti v okolí rieky na základe výsledkov rozboru vody. Nachádzali sa v nej totiž toxíny, ktoré vytvárajú kvitnúce riasy, a to najmä v plytkých a teplých vodách, uvádza portál The Guardian.

Extrémna nevoľnosť

“Tieto kvitnúce riasy produkujú toxíny, ktoré môžu ľuďom a domácim zvieratám spôsobiť extrémnu nevoľnosť,” uviedla vo vyhlásení Elizabeth Meyer-Shieldsová z kancelárie ministerstva pôdohospodárstva, pričom dodala, že budú monitorovať prítomnosť rias a keď to bude bezpečné, oblasť otvoria.

Telá Johna Gerrisha, jeho manželky Ellen Chungovej, ich dcéry Miju a ich psa boli nájdené 17. augusta na turistickom chodníku blízko rieky v národnom parku. Príčina smrti je stále neznáma a zatiaľ nie je určená, no vyšetrovatelia uvažujú, či k smrti nejakým spôsobom neprispeli práve toxické riasy.

Príčinu objasní rozbor

Na toxikologické vyšetrenie sa iba čaká, no vylúčila sa smrť použitím nejakej zbrane či násilia, alebo napríklad otravou plynmi z jaskýň.

USA Today pripomína, že toxické riasy môžu spôsobiť smrť najmä pri vypití vody, do ktorej sa jedovaté látky uvoľňujú. Uvažuje sa tiež, že mohla rodina mohla zomrieť na otravu oxidom uhoľnatým, no všetko je iba v rovine špekulácií a všetci dúfajú, že viac svetla do prípadu prinesie práve toxikologická správa.