Záhada s monolitom pokračuje. Tentokrát sa zvláštny útvar objavil v Európe

Včera sme vás v článku informovali o tom, že monolit záhadne zmizol a ostala po ňom len kopa kamenia a predmet v tvare trojuholníka. Tu však záhada týkajúca sa monolitu nekončí. Ďalší sa totiž objavil v Rumunsku.

Monolit sa záhadne objavil v Rumunsku

Ako informuje portál Unilad, monolit, ktorý objavili miestni obyvatelia na hore Batcas Doamnei v meste Piatra Neamţ v severnej časti Rumunska, meria približne štyri metre. Monolit s lesklým kovovým povrchom sa ešte 26. novembra objavil neďaleko dáckej pevnosti Petrodava, ktorá bola postavená ešte v roku 82 pred naším letopočtom. Ide o jeden z najstarších historických monumentov v oblasti Piatra Neamţ a zároveň o významné archeologické nálezisko. Verí sa, že pevnosť v dávnej minulosti zničili Rimania. Hora je zároveň považovaná za jeden zo siedmych divov krajiny.

“It is in a protected area on an archaeological site.”https://t.co/bDdxMHM7tG — Futurism (@futurism) November 30, 2020

Monolit sa nápadne podobá na ten, ktorý sa podarilo objaviť v Utahu v púšti Red Rock a je obrátený smerom k hore Mount Ceahlau, ktorej miestni hovoria aj Svätá hora. Fakt, že nikto zatiaľ nevie, odkiaľ sa monolit nabral, prečo ho na dané miesto umiestnili a prečo opäť nečakane zmizol, činí z neho záhadu, ktorá si získala pozornosť celého sveta. Čo sa týka monolitu v Rumunsku, v súčasnosti prebieha vyšetrovanie.

Monolit je na súkromnom pozemku umiestnený nelegálne

Hovorkyňa organizácie pre kultúru a dedičstvo mesta Piatra Neamţ, Rocsana Josanu, sa podľa Daily Mail vyjadrila, že monolit sa nachádza na súkromnom pozemku, no zatiaľ sa k nemu nikto oficiálne neprihlásil. Navyše, monolit niekto umiestnil v oblasti, ktorá je považovaná za chránené územie. Ak niekto chcel mať monolit na tomto mieste, mal si najprv získať povolenie od spomínanej organizácie alebo od rumunského ministerstva kultúry. Je teda možné, že ten, kto monolit z akéhokoľvek dôvodu osadil práve na tomto mieste, sa trestu nevyhne.

Názory na to, prečo boli monolity osadené, a ešte k tomu na tak vzdialených miestach, sa líšia. Niektorí si myslia, že je to umelecké dielo, iní tvrdia, že je to filmová rekvizita. Objavili sa dokonca aj názory, že je to zvláštny marketingový ťah alebo pokus o žart. Čo sa zmiznutia monolitu z púšte Red Rock týka, Úrad pre správu pôdy sa prostredníctvom Facebooku vyjadril, že monolit je súkromným vlastníctvom a odstránila ho neznáma osoba.

Nejde o prvý prípad, kedy sa na odľahlom mieste zrazu objavil monolit. Podobný prípad sa odohral pred 20 rokmi, kedy sa útvar objavil neďaleko Seattlu. Podobne ako v súčasnosti, aj vtedy vyvolal monolit množstvo konšpirácií a špekulácií.