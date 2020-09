Začína sa nový školský rok. Na školách platia pre žiakov aj učiteľov nasledovné sprísnené opatrenia

Jeho začiatok bude poznačený koronakrízou, podobne ako to bolo v druhom polroku vlaňajšieho školského roka. Na školách budú platiť viaceré hygienické opatrenia. Návrat do škôl je povinný pre všetkých žiakov základných a stredných škôl.

Žiaci na školách budú musieť počas nasledujúcich dvoch týždňov nosiť rúška. Opatrenie hlavného hygienika SR Jána Mikasa platí od 2. septembra od 06.00 h do 14. septembra do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Potrebné dokumenty

Pri nástupe do školy bude na vstupných dverách do školy umiestnený oznam, za akých podmienok môžu žiaci, sprevádzajúce osoby a zákonní zástupcovia vstúpiť do školy. Školáci musia mať pripravené aj dva podpísané dokumenty. Prvým je zdravotný dotazník, ktorý sa odovzdáva pri prvom nástupe žiaka do školy.

Rodič vo vyhlásení informuje o tom, či žiak vycestoval v termíne od 17. augusta do 1. septembra mimo územia Slovenska a tiež, či sa dieťa v danom čase zúčastnilo na hromadnom podujatí. Ak rodič odpovedal na jednu z dvoch otázok áno, musí do 16. septembra sledovať zdravotný stav školáka, ako aj osôb v jednej domácnosti. Podpísať sa tiež musí i to, že sa u žiaka neprejavujú príznaky akútneho ochorenia a nebola mu nariadená karanténa. Rovnako sa to týka aj osôb, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. Druhým dokumentom je vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

Telesná výchova bude vonku

Žiaci predbežne do 20. septembra nebudú môcť využívať počas hodín telesnej výchovy priestory telocviční, cvičiť budú napríklad na vonkajšom ihrisku. Obmedzenie platí aj pre bazény či posilňovne.

Prvé dva týždne sa na školách bude vykonávať aj ranný filter. Školy budú mať vo svojich priestoroch vytvorenú aj izolačnú miestnosť v prípade, že by sa u niektorého z detí prejavili príznaky ochorenia COVID-19. Ministerstvo školstva odporúča vyučovať ucelene v triedach, upozorňuje tiež na to, že nie je vhodné, aby sa žiaci prechádzali počas prestávky po chodbách. V priestoroch školy a najmä v triedach sa bude častejšie vetrať a upratovať, dôležitá je aj dezinfekcia.

Výnimky pre rúška

Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Hygienici však doplnili, že ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčajú. Rúško rovnako nebudú musieť nosiť žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo so sluchovým postihnutím.

Povinnosť nosiť rúška naopak pribudne pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, napríklad asistentom učiteľa alebo špeciálnym pedagógom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež bude povinnosťou u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. ÚVZ SR vysvetlil, že k vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali.

“Táto výnimka bola stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane ochorenia COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž,” uviedla Račková.

Rúško naďalej nebudú musieť nosiť deti do troch rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.

V týchto prípadoch rúško nemusíte mať

Rovnako rúško nebudú musieť mať poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých kúpaliskách, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.