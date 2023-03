Zabudnite na krátke oblečenie a príjemnú jar: Na Slovensko sa o pár dní vráti zimné počasie, bude aj snežiť

Náznak jarného počasia potešil azda každého na Slovensku, kto si mohol v posledných dňoch užívať netradične vysoké teploty. Tým je však na istú dobu koniec. Od víkendu sa bude na našom území už len ochladzovať.

Ak ste niekedy mali pocit, že počasie vám to „robí naschvál“ a po celom peknom týždni sa na víkend ochladí, nie ste jediní. Od uplynulého víkendu sa aj do súčasného pracovného týždňa preklopilo teplé jarné počasie, ktoré do viacerých oblastí Slovenska prinieslo teploty vyššie ako 20 stupňov Celzia, spomína iMeteo.

Pekné počasie mohlo u ľudí vzbudiť dojem, že zima je definitívne minulosťou. To je však jeden veľký omyl. Aj keď sa oteplilo, od nasledujúceho víkendu sa podmienky opäť zhoršia. Ovplyvní nás studený front, ktorý príde z piatka na sobotu. Teploty by však napriek premenlivému počasiu mali byť počas víkendu ešte príjemné a dostávať sa budú až k hranici +15 °C. Nehrozia nám ani mrazy. To sa však zmení v závere týždňa.

Bude fúkať vietor aj snežiť

Zatiaľ čo víkend sľubuje ešte teploty do 15 stupňov Celzia, od pondelka pôjde teplota výrazne nižšie. Od utorka až do konca týždňa by sa teploty mali držať na hranici od 0 po 7 stupňov Celzia. K nepríjemnému počasiu sa priráta aj chladný vietor a v oblastiach od 400 metrov nad morom bude aj snežiť. V budúcom týždni sa tiež očakáva mráz na celom území Slovenska.

Okrem potenciálne zrušeného termínu na prezúvanie letných pneumatík je tu ešte horšia správa, a síce, že studené počasie sa na Slovensku pravdepodobne udrží dlhšie, než by si kto želal.