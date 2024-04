Za večer poslali ľudia aj milión smsiek. Prvá Superstar spôsobila na Slovensku hystériu, televíziu stála šialenú sumu

Je tomu pár dní, ako bol v známej talkshow Trochu inak moderátorky Adely Vinczeovej hosťom spevák Miro Jaroš. Práve počas tohto rozhovoru došlo aj na spomínanie, a to celkom pochopiteľne, prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Od odvysielania vôbec prvej série totiž tento rok ubehne už 20 rokov a aj Jaroš je pekným príkladom toho, čo všetko táto šou svojim účinkujúcim dala a ako ich zmenila.

Spevácka súťaž Slovensko hľadá SuperStar prepisovala historické záznamy slovenského televízneho vysielania z viacerých aspektov. Išlo o jeden z najsledovanejších programov na prelome rokov 2004 a 2005, ktorý rozpútal hystériu, akú Slovensko dovtedy nezažilo. Operátori mali počas piatkových večerov čo robiť, aby dokázali nápor zaslaných hlasov ustáť, vo švíkoch nepochybne praskali aj obchody s plyšákmi a na (dnes by sme ho pokojne mohli nazvať) „prainternete“ sa vo veľkom predháňali internetoví piráti, ktorí zverejňovali zvukové záznamy piesní v podaní finalistov súťaže.

Slovensko hľadá SuperStar toho zmenila naozaj veľa. Od vnímania televíznych relácií ako produktov na predaj, cez to, aká krehká môže byť hranica samotného vnímania reality až po to, ako veľmi dokáže ovplyvniť samotných účinkujúcich a televíznu tvorbu.

Súťaž, ktorá nepomohla len neznámym spevákom

Pri spomienke na prvú sériu jednej z najúspešnejších televíznych speváckych súťaží samostatnej éry Slovenska sa nepochybne každému vybavia najznámejšie osobnosti, ktoré sme vďaka nej spoznali. Najväčšmi je to meno Adely Vinczeovej (vtedy Banášovej), Martina „Pyca“ Rauscha a spevákov Katky Koščovej a Mira Jaroša. Dalo by sa povedať, že práve tejto štvorici účasť v programe najviac v kariérach pomohla k zviditeľneniu.

Boli tu ale aj iné premenné, ktoré zo SuperStar spravili „SuperProgram“, ktorý sa s – už viditeľne menším – úspechom vysiela s prestávkami dodnes.

Súčasná generácia mladších divákov si projekt SuperStar spája predovšetkým s komerčnou televíziou Markíza, ktorá práva na výrobu tohto druhu formátu vlastní dnes. Bola to ale verejnopráva Slovenská televízia (STV), ktorá slovenských divákov so SuperStar zoznámila ako prvá. A v dobe jej vysielania si za to odniesla aj nemálo kritiky – spoločenskej aj politickej. Slovenský divák totiž nebol zvyknutý, aby formát takéhoto žánru vo verejnoprávnej televízii mohol sledovať.

Formát od stvoriteľa Spice Girls

Slovenská verzia SuperStar vychádza z populárneho formátu britskej spoločnosti Freemantle. Tá vyrobila na základe námetu britského producenta Simona Fullera vôbec prvú súťaž tohto typu pod názvom Pop Idol, pričom relácia sa prvýkrát do vysielania dostala vďaka stanici ITV v roku 2001.

