Za ruský plyn budú nepriateľské štáty platiť v rubľoch, rozhodol Putin. EÚ to ale jednoznačne odmieta

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina od piatka začne prijímať platby od „nepriateľských krajín“ za zemný plyn v rubľoch. Kontrakty sa podľa jeho slov zastavia, ak kupujúci nebudú súhlasiť s novými podmienkami.

Podľa jeho slov zákazníci, ktorí chcú kupovať plyn, „si budú musieť otvoriť účty v rubľoch v ruských bankách“. Dekrét, ktorý Putin vo štvrtok podpísal a zverejnila ho tlačová agentúra Ria Novosti, hovorí, že vybrané banky pre každého kupujúceho otvoria dva účty.

Na rade je Putin

Jeden účet bude v zahraničnej mene a druhý v rubľoch. Kupujúci zaplatia v zahraničnej mene a dajú banke oprávnenie, aby túto menu predala za ruble, ktoré sa prevedú na druhý účet. Plyn sa podľa dekrétu formálne zaplatí z rubľového účtu.

Európske štáty však túto požiadavku odmietajú, píše DenníkN. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire a nemecký minister hospodárstva Robert Habeck hovoria, že ide o porušenie platných zmlúv a vydieranie.

„V žiadnom prípade nebudeme súhlasiť s tým, aby sa za dodávky plynu platilo inou menou, než aká bola zmluvne dohodnutá,“ povedal Le Maire. Súčasné zmluvy totiž jednoznačne počítajú s platbami v eurách. Je teraz na Putinovi, ako sa zachová a či zastaví dodávky plynu do EÚ. To by však znamenalo obe strany obrovskú ranu.