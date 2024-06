Za 18 hodín práce dali zamestnancom výplatu len 8 eur: Najbohatšia rodina čelí škandálu, musí si odpykať takýto trest

Rodina Hindujovcov sa pýši masívnym bohatstvom, ktoré pochádza z viacgeneračnej spoločnosti Hinduja Group. Na nadnárodnej úrovni obchoduje s radou produktov – vlastné nitky má napríklad v podnikoch s nákladnými autami, rovnako ako v bankovníctve, rope, plyne a nehnuteľnostiach, či dokonca v káblových televízoroch. Správu priniesol portál BBC.

Napriek tomu sa zdá, že majitelia konglomerátu hľadali všetky možné spôsoby, ktorými by ušetrili. Podobne, ako je tomu u mnohých iných veľkých spoločností, aj členovia tejto rodiny svoj rozpočet znížili pri výplatách radových, nelegálnych zamestnancov.

Moderné otroctvo v praxi

Švajčiarsky súd obvinil a uznal ako vinných štyroch členov rodiny. Trest si majú odpykať dvaja starší, indicko-britskí obchodníci Prakash a Kamal Hindujovci, rovnako ako ich syn Ajay s manželkou Namratou.

Všetci štyria členovia dostali trest štyri až štyri a pol roka za to, že vykorisťovali a nelegálne zamestnávali troch pracovníkov z Indie.

Za to, že sa nelegálni zamestnanci starali o ich rodinnú vilu v bohatej ženevskej štvrti, mali dostať len 7 libier za 18 odpracovaných hodín. S aktuálnym kurzom je to necelých 8,3 eura. Nelegálni zamestnanci okrem toho na súde uviedli, že rodina investovala viac peňazí do rodinného psa, a že im počas pobytu zriedka dovoľovala opustiť vilu.

Po vynesení verdiktu prokuratúra žiadala okamžité zadržanie mladšieho páru rodiny, ktorej majetok sa dnes odhaduje na približne 37 miliárd libier (približne 43,8 miliardy eur). Dvaja starší členovia sa súdneho sporu nezúčastnili, pričom sa odvolali na zlý zdravotný stav. Sudca nakoniec možnosť okamžitého zadržania páru zamietol.

Obhajoba sa bránila obvineniam, rovnako ako tvrdeniu, že rodina mala po príchode pracovníkom skonfiškovať cestovné pasy.

Podľa slov obhajoby mohli zamestnanci kedykoľvek opustiť priestory vily. Počas svojho pobytu dostávali bohaté výhody a neboli držaní v izolácii. Robert Assael, rodinný právnik Hindujovcov tvrdí, že zamestnanci mali byť rodine vďační za to, že im poskytla víziu „lepšieho života“.

Celá rodina má aktuálne zostávať po boku Kamala, ktorý leží v nemocnici v Monaku. Podľa slov právnikov, rodina má v pláne sa odvolať.