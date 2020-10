WHO má zlé správy. Koronavírusom sa mohol nakaziť každý desiaty človek na svete

Novým koronavírusom sa mohol nakaziť každý desiaty človek na svete. V pondelok to povedal šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan s tým, že to naznačujú “najlepšie odhady”.

Podľa nich by to zo súčasnej populácie zhruba 7,6 miliardy ľudí mohlo predstavovať viac ako 760 miliónov. To viac ako 20-násobne presahuje počet potvrdených prípadov, ktorý v súčasnosti celosvetovo presahuje viac ako 35 miliónov. Odborníci pritom dlhodobo tvrdia, že počty potvrdených prípadov sú výrazne nižšie ako skutočné číslo.

Pandémia sa bude naďalej vyvíjať

Ryan, ktorý hovoril na mimoriadnom zasadnutí 34-člennej výkonnej rady WHO o pandémii, vysvetlil, že čísla sa líšia v závislosti od toho, či sú z mestských oblastí alebo z vidieka, ale aj v rôznych skupinách. To v konečnom dôsledku znamená, že “veľká väčšina sveta zostáva v ohrození”. Pandémia sa bude naďalej vyvíjať, povedal tiež Ryan, ale podotkol, že tiež existujú nástroje na potlačenie prenosu vírusu a záchranu životov. “Mnohé úmrtia sa podarilo odvrátiť a mnoho ďalších životov možno ochrániť,” skonštatoval.

Choroba sa ďalej šíri

Ryan varoval, že svet “smeruje do náročného obdobia. Choroba sa naďalej šíri. V mnohých častiach sveta je na vzostupe´”. V juhovýchodnej Ázii zaznamenali nárast prípadov, Európa a východné Stredomorie zase nárast úmrtí. Situácie v Afrike a v západnom Pacifiku sú podľa neho “skôr pozitívnejšie”.

Predtým ako pred radu predstúpil Ryan, generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus viedol chvíľu ticha za obete pandémie a tiež vyzval na potlesk pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa usilovali o ich záchranu.